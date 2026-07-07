Ключевые моменты:

Одесский горсовет с 2015 года ежегодно утверждает инвестпрограммы «Инфокса» без детального аудита. Полного текста документа на 2026 год на сумму 126,2 млн грн депутаты до сих пор не видели.

Из краткой презентации стало известно, что почти 20% всей суммы (23,29 млн грн) частный арендатор планирует потратить на закупку автотранспорта.

Более 20 млн гривен в документе завуалированы под размытой формулировкой «Другие мероприятия».

Инвестпрограмма «Инфокс»: куда уйдут деньги одесситов

Накануне сессии Одесского горсовета, запланированной на эту среду, депутатов профильной комиссии собрали на презентацию Инвестиционной программы ООО «Инфокс» (филиал «Инфоксводоканал») на 2026 год. Сумма программы составляет 126,2 миллиона гривен.

Полную запись трансляции заседания комиссии и обсуждения скандального проекта решения можно посмотреть по ссылке на YouTube-канале.

По словам Ольги Квасницкой, анализ представленной презентации вызывает больше вопросов, чем ответов. Вместо модернизации критически изношенных магистральных труб и насосных станций, которые регулярно оставляют Одессу без воды, средства планируют направить на улучшение материально-технической базы частной структуры.

«За деньги, которые должны спасать изношенные трубы и насосные станции общины, арендатор просто обновляет свой автопарк. Это движимое имущество, которое ставится на баланс частной компании», — подчеркивает депутат.

Остальная часть инвестиционного плана, по ее словам, прописана общими фразами без указания конкретных адресов, объектов или аварийных участков сетей, нуждающихся в замене.

Четыре неудобных вопроса к «Инфоксу» и руководству города

В ходе заседания депутат озвучила четыре принципиальных вопроса, на которые профильные чиновники и представители монополиста так и не смогли дать внятных ответов:

Где текст программы и базовый договор? Депутаты не видели ни детального плана модернизации, ни договора аренды целостного имущественного комплекса КП «Одесводоканал» от 2003 года. Из-за этого невозможно разграничить прямые обязанности арендатора по текущему ремонту и собственно инвестиции.

Не потеряет ли Одесса свои сети? Инвестиции в коммунальную собственность создают так называемые «неотъемлемые улучшения». Город не имеет четких юридических предохранителей от того, что «Инфокс» впоследствии не потребует права собственности на обновленные сети или многомиллионные компенсации из городского бюджета.

Куда идут амортизационные средства? Руководство компании не предоставило пообъектный список. Депутаты требуют четко видеть, какой процент амортизационных отчислений вкладывается в изношенные трубы общины, а какой — в частные объекты «Инфокса».

Кто контролирует закупки и цены? У города полностью отсутствует механизм финансового и технического аудита. Нет никаких гарантий, что выделенные 126,2 млн гривен не будут потрачены на закупку материалов по завышенным ценам через связанные с арендатором фирмы.

«Городской совет — это не нотариус для частного бизнеса. Мы должны защищать интересы одесситов. Это не инвестиционная программа, это чек на оплату потребностей частного бизнеса, который просят нас подписать не глядя», — резюмировала Квасницкая.