Ключевые моменты:
- 13 июля в части Одессы временно отключат воду из-за ремонта сетей.
- Без водоснабжения останутся жители нескольких районов города.
- Длиннейшее отключение будет продолжаться до 18:00 на Фонтанской дороге.
- Коммунальщики советуют заранее сделать запас питьевой и технической воды.
Кому придется ждать без воды до вечера
13 июля в отдельных районах Одессы временно прекратят водоснабжение. Причиной станут плановые и аварийно-восстановительные работы на сетях. Жителям рекомендуют предварительно подготовить запас питьевой и технической воды.
Отключения будут продолжаться в разное время в зависимости от места выполнения ремонтных работ. Временные ограничения запланированы по следующим адресам:
- проспект Леси Украинки, часть улицы Сегедской и Лунного переулка — с 10:00 до 15:00;
- улица Независимости и часть Ботанического переулка — с 10:00 до 15:00;
- улица Балковская, 54 (АЗС «Катрал») — до 15:00;
- улица Платанова, часть улиц Кордонной и Бажана — до 12:00;
- улица Святослава Рихтера и часть улицы Малишевского — до 12:00;
- Фонтанская дорога, дома №16-16 с буквами и цифрами — до 18:00.
В коммунальном предприятии обратили внимание, что указанные сроки могут изменяться в зависимости от хода работ. После их завершения водоснабжение будет восстанавливаться постепенно, поэтому вода может появиться в домах не сразу.
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