Ключевые моменты:

13 июля в части Одессы временно отключат воду из-за ремонта сетей.

Без водоснабжения останутся жители нескольких районов города.

Длиннейшее отключение будет продолжаться до 18:00 на Фонтанской дороге.

Коммунальщики советуют заранее сделать запас питьевой и технической воды.

Кому придется ждать без воды до вечера

13 июля в отдельных районах Одессы временно прекратят водоснабжение. Причиной станут плановые и аварийно-восстановительные работы на сетях. Жителям рекомендуют предварительно подготовить запас питьевой и технической воды.

Отключения будут продолжаться в разное время в зависимости от места выполнения ремонтных работ. Временные ограничения запланированы по следующим адресам:

проспект Леси Украинки, часть улицы Сегедской и Лунного переулка — с 10:00 до 15:00;

улица Независимости и часть Ботанического переулка — с 10:00 до 15:00;

улица Балковская, 54 (АЗС «Катрал») — до 15:00;

улица Платанова, часть улиц Кордонной и Бажана — до 12:00;

улица Святослава Рихтера и часть улицы Малишевского — до 12:00;

Фонтанская дорога, дома №16-16 с буквами и цифрами — до 18:00.

В коммунальном предприятии обратили внимание, что указанные сроки могут изменяться в зависимости от хода работ. После их завершения водоснабжение будет восстанавливаться постепенно, поэтому вода может появиться в домах не сразу.

Читайте также: