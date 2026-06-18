Ключевые моменты:

Тариф на воду для населения может увеличиться на 184,5%.

Суммарно за воду и стоки придется платить почти 94 гривны за каждый кубометр.

Во многих крупных городах Украины цены на воду выросли почти вдвое.

Новые тарифы на воду в Одессе 2026: сколько придется платить

В Инфоксводоканале объясняют, что повышение тарифов стало вопросом выживания предприятия. Текущие тарифы не изменялись с 2022 года и основываются на ценах 2021 года.

За это время расходы на электроэнергию выросли наполовину, горючее подорожало на 35%, а также поднялись налоги и минимальные зарплаты сотрудников.

Ситуацию осложнили постоянные ремонты сетей после обстрелов и необходимость ликвидировать последствия разрушительного наводнения, которое произошло в Одессе 30 сентября 2025 года.

Сейчас предприятию не хватает денег даже на оплату света и закупку материалов для текущих ремонтов, а квалифицированные кадры увольняются из-за низких зарплат.

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Что мы увидим в квитанциях (цены с НДС):

Водоснабжение: 50,96 грн за 1 куб. м (вместо нынешних низких ставок).

Канализация: 42,70 грн за 1 куб. м.

Таким образом, общий счет составит около 93,66 грн за куб.

Для сравнения, во многих других городах Украины цены также взлетели: например, в Павлограде куб стоит 113 грн, а в Умани цена перевалила за 130 грн.

А в Бородянке под Киевом с 1 июля 2026 года общая стоимость услуг водоканала взлетит до 139,34 грн за кубометр, говорится в решении местного поселкового совета.