Ключевые моменты:

  • В результате дроновой атаки 30 июня повреждены десятки единиц техники «Инфоксводоканала».
  • Разрушены ремонтные мастерские и оборудование.
  • Оперативные действия персонала помогли спасти часть техники.
  • Жертв нет, но восстановление займёт время.
  • Работа аварийных бригад временно осложнена.

В результате атаки повреждены десятки единиц транспорта, включая экскаватор, автоцистерны и илососы, а также разрушены помещения ремонтного цеха, автоэлектриков и мотористов, сообщили в “Инфоксводоканале”.

Основная часть повреждённой техники — это аварийные машины, на которых сотрудники добираются к месту поломок и перевозят оборудование.

По словам представителей предприятия, благодаря оперативным действиям водителей и дежурных механиков, удалось предотвратить еще большие разрушения: они самостоятельно начали тушить пожар и эвакуировали уцелевшие машины до прибытия спасателей.

Несмотря на значительный ущерб, никто из сотрудников не пострадал. Однако восстановление техники и ремонтных помещений займёт время, что временно усложнит логистику и работу аварийных бригад.

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