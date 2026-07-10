Ключевые моменты:

10 июля сессия Одесского горсовета снова не состоялась из-за отсутствия кворума.

В сессионный зал пришли только девять депутатов.

Первую попытку провести заседание 8 июля также сорвали из-за нехватки депутатов.

Под угрозой оказалось решение о кредитной линии в 35 млн евро для КП «Теплоснабжение города Одессы».

Эксперты связывают кризис с конфликтом вокруг формирования нового состава исполкома.

Спорным остается включение в исполком ветерана Вадима Шипулина.

В горсовете Одессы назревает политический кризис

Попытка продлить сессию Одесского городского совета, запланированную на 10 июля, завершилась безрезультатно из-за отсутствия необходимого количества депутатов.

Исполняющий обязанности городского головы Одессы Игорь Коваль сообщил, что в сессионный зал прибыли только девять депутатов. Соответственно при таких обстоятельствах заседание не могло начаться, поэтому оно было закрыто.

Напомним, что проблемы с проведением заседания возникли еще 8 июля, когда депутаты впервые собрались на очередную сессию. Сначала в зале зарегистрировались 34 избранника, состоялась торжественная часть, однако при переходе к электронному голосованию количество присутствующих сократилось до 32. А это меньше половины общего состава горсовета, поэтому кворума не было.

Сегодня же сессию должны были провести обеспокоенность Международного банка реконструкции и развития по открытию для коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» кредитной линии на 35 миллионов евро. Но наверняка народным избранникам пока не нужен этот кредит, ведь до зимы еще далеко.

По оценкам экспертов, сложности в работе горсовета связаны с вопросом формирования нового состава исполнительного комитета. Ранее в его состав предлагали включить ветерана Вадима Шипулина. Эту инициативу активно поддерживали депутаты фракции «Доверяй делам», созданной в свое время бывшим мэром Геннадием Трухановым. Одной из самых активных поклонниц этого решения была депутат Ирина Ясинович.

Однако Игорь Коваль не включил этот вопрос в повестку дня, отметив, что кандидатов в исполком должен определить Совет ветеранов. По его замыслу, именно этот орган должен согласовать позицию ветеранского сообщества и предложить кандидатов, а не политические силы.

Добавим, что на 8 июля Совет ветеранов выдвинул две кандидатуры — Вадима Шипулина и Дениса Карташова. В то же время эксперты обращают внимание, что кандидатура Шипулина вызывает споры среди городского руководства из-за его возможных связей с Геннадием Трухановым. Кроме того, активистка Яна Титаренко заявила, что существовала еще одна кандидатура, которую членам Совета ветеранов даже не представили.