Об этом сообщают грузинские СМИ.

Новый срок Саакашвили дали за незаконное пересечение границы. 29 сентября 2021 года, находившийся в розыске политик, тайно прибыл в Грузию . Как напоминает издание «Эхо Кавказа», он вернулся из Украины на родину «в трейлере, груженном молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порт Поти».

По словам адвоката Михаила Саакашвили, суд назначил практически максимальное наказание за пересечение границы.

«Этим решением суд еще раз подчеркнул, что Михаил Саакашвили является политическим заключенным. Пока «Грузинская мечта» находится у власти, судебная система остается фарсом и принимает те решения, которые ей диктуют», – цитирует его Tbilisi life.

В январе 2018 года городской суд Тбилиси признал бывшего президента Грузии виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорил его к трем годам лишения свободы. Затем тот же суд приговорил Саакашвили к 6 годам лишения свободы за организацию нападения на депутата Валерия Гелашвили. А 12 марта 2025 года суд назначил ему еще три года лишения свободы по делу о растрате 9 миллионов лари на личные нужды.

В производстве остается еще одно дело о силовом разгоне демонстрации в Тбилиси в 2007 году и захвате телекомпании Imedi.

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Напомним, за последние годы состояние здоровья отбывающего тюремное заключение Саакашвили сильно ухудшилось. Ему поставили уже около 30 диагнозов. А в образцах волос и ногтей бывшего президента Грузии нашли тяжелые металлы, ртуть и мышьяк. Это может говорить о попытке отравить его.