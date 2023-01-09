Украина просит Грузию выпустить из тюрьмы экс-губернатора Одесской области

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Если у Грузии есть принципиальные возражения именно против Украины, тогда Саакашвили необходимо отправить в любую другую европейскую страну, где он сможет получить необходимую медицинскую помощь.

Грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили находится в тюрьме на родине с 2021 года. Он приговорен к тюремному заключения по двум уголовным делам, касающимся его деятельности как президента страны в 2004-2007 годах.

В последнее время состояние его здоровья сильно ухудшилось. Ему поставили уже около 30 диагнозов. А в образцах волос и ногтей бывшего президента Грузии нашли тяжелые металлы, ртуть и мышьяк. Это может говорить о попытке отравить его.

В Украине и странах Запада считают, что Саакашвили не получает в тюремной больнице должного лечения, его пребывание в ней даже опасно.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, зачем Саакашвили вернулся в Грузию и что его теперь ожидает?

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