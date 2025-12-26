Ключевые моменты:

26 декабря не прогнозируются существенные магнитные бури.

Солнечная активность за последние сутки была слабой.

Геомагнитная обстановка считается стабильной и безопасной для людей.

Магнитные бури 26 декабря: прогноз и обстановка

По данным центров космической погоды, в пятницу, 26 декабря, Земля будет находиться под влиянием спокойного или умеренного солнечного фона. Его уровень значительно ниже показателей, при которых возникают полноценные магнитные бури.

За последние 24 часа Солнце проявляло низкую активность. Ученые зарегистрировали всего две вспышки класса С — такие явления практически не оказывают влияния на магнитное поле Земли и не приводят к серьезным последствиям.

Специалисты также отмечают отсутствие мощных корональных выбросов массы, направленных в сторону нашей планеты. Это существенно снижает вероятность резких геомагнитных колебаний и делает прогноз на день благоприятным.

Для энергетических систем, связи и навигации такая ситуация считается безопасной: риски сбоев и перегрузок минимальны. Метеозависимые люди могут ощутить лишь легкий и кратковременный дискомфорт, но серьезного влияния на самочувствие не ожидается.

В целом 26 декабря пройдет как обычный день с точки зрения космической погоды — без необходимости повышенной готовности со стороны метеозависимых.

