Ключевые моменты:

25 декабря прогнозируются слабые магнитные колебания.

Магнитной бури не ожидается, влияние солнечного ветра ослабевает.

Значение Kp-индекса не превысит отметку 3.

Магнитная обстановка 25 декабря: прогноз

По данным специалистов, в четверг, 25 декабря, магнитная обстановка будет спокойной или умеренно активной. Земля все еще находится под влиянием быстрого потока солнечного ветра, который исходит от большой корональной дыры на Солнце. Однако уже в течение дня это воздействие будет постепенно ослабевать.

Эксперты отмечают, что условия останутся стабильными, а развитие магнитной бури не прогнозируется. Ожидается, что Kp-индекс, который показывает уровень геомагнитной активности, не превысит значения 3, что считается безопасным для большинства людей.

Что нужно знать о магнитных бурях

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за повышенной солнечной активности. Чаще всего их вызывают солнечные вспышки и корональные выбросы массы, во время которых в космос выбрасываются потоки заряженных частиц.

Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с магнитосферой и вызывают геомагнитные колебания. Их силу измеряют с помощью Kp-индекса, который имеет шкалу от 0 до 9. Показатели от 5 и выше уже считаются магнитными бурями и могут влиять на самочувствие и работу техники.

