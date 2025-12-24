магнитная буря

Ключевые моменты:

  • 24 декабря ожидаются геомагнитные возмущения силой до 3–4 баллов, что не является полноценной бурей.
  • Улучшение геомагнитного состояния прогнозируется уже на следующий день, 25 декабря.
  • Метеозависимым рекомендуется ограничить употребление кофеина и следить за артериальным давлением.

По данным метеорологических центров, в среду, 24 декабря, ожидается нестабильное состояние магнитосферы. Это не критический шторм, а лишь небольшие колебания (K-индекс около 3–4 баллов). Однако уже 25 декабря ситуация должна стабилизироваться, и геомагнитный фон вернется к норме.

Что такое магнитные бури и кто в зоне риска?

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце. В такие дни к нашей планете долетают потоки солнечного ветра, которые «раскачивают» ее защитную оболочку.

Сильнее всего на такие изменения реагируют:

  • метеозависимые люди;
  • люди пожилого возраста;
  • те, кто имеет хронические сердечно-сосудистые заболевания;
  • люди с расстройствами нервной системы (повышенная тревожность, бессонница).

Как защитить здоровье?

Даже во время незначительных возмущений врачи советуют придерживаться простых правил:

  • Контроль давления: гипертоникам стоит держать под рукой необходимые лекарства.
  • Водный баланс: пейте больше чистой воды и ограничьте употребление кофе, крепкого чая и алкоголя.
  • Здоровый сон: старайтесь ложиться спать раньше и избегайте стрессовых ситуаций.
  • Физическая активность: замените интенсивные тренировки легкой прогулкой на свежем воздухе.

Напомним, в ближайшие дни в Одессе и вдоль морского побережья прогнозируется постепенное снижение температуры воздуха.

