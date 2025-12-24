Ключевые моменты:

24 декабря ожидаются геомагнитные возмущения силой до 3–4 баллов, что не является полноценной бурей.

Улучшение геомагнитного состояния прогнозируется уже на следующий день, 25 декабря.

Метеозависимым рекомендуется ограничить употребление кофеина и следить за артериальным давлением.

По данным метеорологических центров, в среду, 24 декабря, ожидается нестабильное состояние магнитосферы. Это не критический шторм, а лишь небольшие колебания (K-индекс около 3–4 баллов). Однако уже 25 декабря ситуация должна стабилизироваться, и геомагнитный фон вернется к норме.

Что такое магнитные бури и кто в зоне риска?

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце. В такие дни к нашей планете долетают потоки солнечного ветра, которые «раскачивают» ее защитную оболочку.

Сильнее всего на такие изменения реагируют:

метеозависимые люди;

люди пожилого возраста;

те, кто имеет хронические сердечно-сосудистые заболевания;

люди с расстройствами нервной системы (повышенная тревожность, бессонница).

Как защитить здоровье?

Даже во время незначительных возмущений врачи советуют придерживаться простых правил:

Контроль давления: гипертоникам стоит держать под рукой необходимые лекарства.

Водный баланс: пейте больше чистой воды и ограничьте употребление кофе, крепкого чая и алкоголя.

Здоровый сон: старайтесь ложиться спать раньше и избегайте стрессовых ситуаций.

Физическая активность: замените интенсивные тренировки легкой прогулкой на свежем воздухе.

Напомним, в ближайшие дни в Одессе и вдоль морского побережья прогнозируется постепенное снижение температуры воздуха.