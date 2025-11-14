Ключевые моменты

Плехов осужден антикоррупционным судом на 9 лет за получение неправомерной выгоды.

Его защита попросила остановить апелляцию из-за ухудшения здоровья.

Суд согласился приостановить дело до момента, когда Плехов сможет лично присутствовать.

Апелляция по делу Плехова приостановлена

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приостановила рассмотрение жалоб на приговор мэру города Рени Одесской области Игорю Плехову, сообщает «Слово и дело». Ранее ВАКС признал его виновным в получении неправомерной выгоды и назначил наказание — 9 лет лишения свободы.

Во время апелляционного заседания адвокат Плехова подала ходатайство о временной остановке процесса. Она заявила, что состояние здоровья ее подзащитного не позволяет ему лично участвовать в разбирательстве, что является обязательным условием.

Суд удовлетворил просьбу защиты и приостановил рассмотрение «до улучшения состояния здоровья», обязав Плехова своевременно сообщать суду о возможности продолжить слушания. Прокурору поручено контролировать выполнение этих условий.

Ранее ВАКС уже начал рассмотрение дела по существу. По данным следствия, депутат Ренийского горсовета Иван Пойдолов и мэр Игорь Плехов действовали по предварительному сговору и требовали от гражданина 100 тысяч долларов за передачу в аренду участка коммунальной земли площадью около 2,5 га. Часть суммы — 50 тысяч долларов — Пойдолов получил лично.