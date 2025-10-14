Ключевые моменты:

В ночь на 14 октября враг выпустил по Украине 96 дронов, около 60 из них — «шахеды». ПВО удалось сбить или подавить 69 беспилотников в разных регионах.

В Харькове под ударом оказались жилые районы и больница. Пострадали шесть человек, повреждены автомобили и здание медучреждения.

На фронте — 190 боевых столкновений за сутки. Потери врага составили около 1 200 человек, также уничтожены десятки единиц техники и сотни дронов.

Последствия воздушных ударов по Украине 14 октября

Минувшая ночь выдалась тревожной для всей Украины. По данным Воздушных сил, российские войска атаковали страну 96 ударными беспилотниками, из которых около 60 — это дроны-камикадзе типа «Шахед».

Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 69 дронов, атаковавших с разных направлений — север, юг, восток и центр. Однако 27 беспилотников достигли целей, зафиксированы попадания в семи локациях.

Один из наиболее пострадавших регионов — Кировоградская область, где под обстрел попала критическая инфраструктура. Из-за этого было изменено расписание пригородных поездов.

Харьков также подвергся ночной атаке. Российские самолёты сбросили управляемые авиабомбы (КАБы) на Салтовский район. По словам главы области Олега Синегубова, пострадали шесть гражданских. Удар пришёлся по медицинскому учреждению — его пациентов пришлось эвакуировать. Также сгорело здание гаража, повреждено 17 автомобилей. Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что в результате атаки частично обесточены три района города.

Из-за террористических действий оккупантов продолжают страдать гражданские лица, проживающие в населенных пунктах, прилегающих к линии боевого столкновения. Всего зафиксировано почти три десятка обстрелов 12 населенных пунктов.

В Запорожской области в результате вражеских террористических действий погибли 2 гражданских лица. Повреждены частные дома, объекты инфраструктуры и автомобили.

В Херсонской области из-за российской агрессии 8 гражданских лиц получили ранения. Повреждены многоэтажка, частные дома, помещение образовательного учреждения и ботанического сада, административное здание, магазин, гараж и частные автомобили.

В Никопольском районе Днепропетровской области в результате вражеских ударов повреждены частные дома, хозяйственные постройки, учебное заведение.

В Николаевской области враг шесть раз атаковал Очаковскую общину FPV-дронами. Обошлось без пострадавших.

Ситуация на фронте: потери врага и оборона Украины

На линии фронта 13 октября россияне предприняли очередную атаку в районе Доброполья (Донецкая область). По информации бойцов 1 корпуса Нацгвардии «Азов», враг потерял около 80 пехотинцев. Противник использовал привычную тактику: сначала мотоциклисты, затем бронетехника с десантом, сопровождение — с применением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Украинские силы обороны заранее подготовились — заминировали подходы, грамотно скоординировали действия артиллерии, беспилотников и нацгвардии. Это помогло сорвать планы врага.

По всей линии фронта за сутки произошло 190 боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ, враг нанёс 108 авиаударов и сбросил 213 управляемых бомб, обстрелял украинские позиции и населённые пункты 4 315 раз, применив более 5 200 дронов-камикадзе.

Силы обороны Украины за сутки поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники врага, три пункта управления и две артсистемы. Потери оккупантов составили около 1 200 человек. Также уничтожены: