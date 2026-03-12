Ключевые моменты:

Одесский языковой активист Александр Леоненко сообщил о лечении в психиатрической больнице.

Он заявил, что это уже пятая госпитализация за последний год.

Активист говорит, что много лет принимает антидепрессанты, но не чувствует улучшения.

Александр Леоненко сообщил о лечении в психбольнице

Одесский языковой активист Александр Леоненко рассказал в социальных сетях, что сейчас находится на стационарном лечении в психиатрической больнице. По его словам, он переживает тяжелое депрессивное состояние и психологический кризис.

В соцсети Threads активист написал, что чувствует сильное одиночество и отсутствие поддержки. Он отметил, что не имеет сил ни на работу, ни на повседневные занятия. По словам Леоненко, это уже пятая госпитализация за последний год. Он также сообщил, что принимает антидепрессанты около двух лет, однако, по его словам, заметного улучшения они не дают.

Активист считает, что из-за своего состояния здоровья должен иметь отсрочку от военной службы. Ранее он сообщал, что страдает депрессивным расстройством и переживает постоянное подавленное состояние.

«Меня ненавидит почти вся Украина — кто-то за мою сексуальную ориентацию, кто-то за нежелание быть военным, кто-то за активные действия по дерусификации Украины, кто-то за мою резкость и прямолинейность, откровенность и называние вещей своими именами», — написал Леоненко.

В день публикации сообщения Леоненко также отметил свое 30-летие, которое встретил в стационаре психиатрической больницы. Кроме проблем со здоровьем, он рассказал и о финансовых трудностях — по его словам, у него есть кредитный долг более 300 тысяч гривен, и он не знает, как сможет его погасить.

Кто такой Александр Леоненко

Александр Леоненко — киевлянин, учился в Киево-Могилянской академии. Стал известным благодаря ряду публичных конфликтов в Одессе, которые он называл «акциями по дерусификации». Активист, который позиционировал себя как «языковой инспектор», стал известен широкой общественности в 2024 году, после того, как его мобилизовали.

Он заявлял, что не может проходить службу по состоянию здоровья, но впоследствии в соцсетях к своим регалиям начал добавлять, что он военнослужащий, хотя в соцсетях продолжает подчеркивать о своем «нежелании быть военным».

Также Леоненко является автором петиции, которая призывает «запретить исполнять и публично транслировать любые песни на русском языке независимо от национальности авторов».