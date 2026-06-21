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Представители либерально-демократической части польского общества вручат Владимиру Зеленскому альтернативный орден в знак протеста против политики Навроцкого.

Активисты обвинили польские правые силы в том, что они безжалостно используют Волынскую трагедию 1943 года в целях предвыборной кампании 2026 года, подыгрывая Кремлю.

Экс-посол Украины в Польше Василий Зварыч официально вернул Командорский крест, полученный от Анджея Дуды.

«Попали в российскую ловушку»: поляки восстали против решения своего президента

О новой инициативе польской общественности сообщило украинско-польское онлайн-издание Sestry.eu. Представители гражданского общества Польши категорически не согласились с решением президента Кароля Навроцкого отобрать у Зеленского орден Белого Орла и решили запустить независимую «инициативу снизу».

Организаторы резко раскритиковали действующую польскую власть, обвинив правые силы в спекуляциях на сложной совместной истории ради голосов избирателей.

«Украинцы отдают жизнь за безопасность — свою, Польши и Европы. Нынешнее решение польского главы государства показывает, как действует российская ловушка. Польские правые силы начали предвыборную кампанию к парламентским выборам и безжалостно используют Волынскую трагедию в политических целях. Политики спорят о 1943 году, в то время как в 2026 году в Украине ежедневно гибнут люди», — цитирует издание заявление активистов.

Авторы «Ордена будущего» подчеркнули, что польский президент и его команда фактически подпитывают российскую пропаганду. Своим шагом гражданские активисты хотят показать, что поссорить два народа не удастся: «Нам не нужно согласие политиков, чтобы достойно относиться к другим людям. Мы помогали и будем помогать».

Продолжение дипломатического скандала: Василий Зварыч вернул польский орден

Своеобразный флешмоб по отказу от польских наград среди украинцев продолжается. Посол Украины в Чехии и бывший посол в Варшаве (2022–2024 гг.) Василий Зварыч в воскресенье, 21 июня, публично отказался от государственной награды Польши — Ордена «Командорский крест со звездой «За заслуги»», которым его в июле 2024 года наградил тогдашний президент Анджей Дуда.

Дипломат объяснил, что его демарш — это не выпад против простых поляков, а вынужденная реакция на действия нынешнего руководства Польши.

«Это протест против разрушения наследия украинско-польского примирения, которое десятилетиями строили люди доброй воли. Верю, что украинцы и поляки останутся союзниками. Но союзничество может быть крепким только тогда, когда оно основывается на взаимном уважении, равенстве и признании права каждого народа на собственную память, собственную достоинство и собственных героев», — написал Зварыч на своей странице в Facebook.