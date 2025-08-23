отключения света

Где в Одессе не будет света 23 августа 

По информации от ДТЭК “Одесские электросети”, отключения запланированы по следующим адресам:

Южный РЭМ:

1 линия Вильямса 43, 19/1, Дача Ковалевского, 72-136, Максишка, 28-38, Садовского, 1-47, пер. Водный, 1-21, Саксаганского, 1-35, Е. Чикаленко, 17-33, М. Демченко 5-6а линии, 30,38, пер. Карпенко-Карого, 2-21, Березанская, 3/12, пер. 1-3-й Амундсена, 1-60. 

Работы до 17.00

Центральный РЭМ:

Степовая, 19-25, Б. Хмельницкого, 51-98. 

Работы до 17.00

Прохоровская, 2-37, Мясоедовская, 1-26, Комитетская, 1,3а, Средняя, 1, сквер Дорошенко, 3,3а, Корженка, 25-46, В. Арнаутская, 18,22, пер. Банный, 2. 

Работы до 19.00

Вадатурского, 79-131, пер. Гранатный, 2-8, Гранатная, 1-16, Михайленко, 18-51, Прибыка, 7-28, Столярского, 4г, Фунтового, 42-54, пер. Кордонный, 1-35, пер. Малиновский, 7. 

Работы до 20.00

Северный РЭМ:

Николаевская дор., 297-301, Лузановская, 106-110, Красная, 3. 

Работы до 17.00

Нештурхи, 35-55, пер. 1-7-й Наявный, 1-12, спуск Латвийский, 1-27, Мичурина, 19,19а. 

Работы до 18.00

Ак. Сахарова, 28, Баиса, 21. 

Работы до 20.00

