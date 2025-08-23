Где в Одессе не будет света 23 августа
По информации от ДТЭК “Одесские электросети”, отключения запланированы по следующим адресам:
Южный РЭМ:
1 линия Вильямса 43, 19/1, Дача Ковалевского, 72-136, Максишка, 28-38, Садовского, 1-47, пер. Водный, 1-21, Саксаганского, 1-35, Е. Чикаленко, 17-33, М. Демченко 5-6а линии, 30,38, пер. Карпенко-Карого, 2-21, Березанская, 3/12, пер. 1-3-й Амундсена, 1-60.
Работы до 17.00
Центральный РЭМ:
Степовая, 19-25, Б. Хмельницкого, 51-98.
Работы до 17.00
Прохоровская, 2-37, Мясоедовская, 1-26, Комитетская, 1,3а, Средняя, 1, сквер Дорошенко, 3,3а, Корженка, 25-46, В. Арнаутская, 18,22, пер. Банный, 2.
Работы до 19.00
Вадатурского, 79-131, пер. Гранатный, 2-8, Гранатная, 1-16, Михайленко, 18-51, Прибыка, 7-28, Столярского, 4г, Фунтового, 42-54, пер. Кордонный, 1-35, пер. Малиновский, 7.
Работы до 20.00
Северный РЭМ:
Николаевская дор., 297-301, Лузановская, 106-110, Красная, 3.
Работы до 17.00
Нештурхи, 35-55, пер. 1-7-й Наявный, 1-12, спуск Латвийский, 1-27, Мичурина, 19,19а.
Работы до 18.00
Ак. Сахарова, 28, Баиса, 21.
Работы до 20.00
