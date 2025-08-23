Ключевые моменты

В Украине 23 августа отмечают День Государственного Флага, учрежденный в 2004 году.



В Одессе празднование проходит торжественно: поднятие флага, акции на Потемкинской лестнице и Воронцовском маяке.



Для одесситов сине-желтый символ особенно близок: синий ассоциируют не только с небом, но и с морем, желтый — с солнцем и пшеницей.

Немного истории

Праздник был учрежден указом Президента Украины в 2004 году. А 23 августа 1991-го народные депутаты внесли сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады, и уже на следующий день была провозглашена Независимость. С 2009 года официальные церемонии поднятия флага в этот день проходят по всей стране.

Одесса под сине-желтым

В Одессе традиционно празднуют поднятием стяга у административных зданий и памятных мест. В прошлом году на Потемкинской лестнице развернули огромный флаг размером 30 на 12 метров, а на Воронцовском маяке замайорело полотнище 18 на 4,5 метра. Такие акции символизируют силу единства и благодарность защитникам, которые держат оборону под сине-желтым знаменем.

Символика цветов

Для одесситов синий цвет флага ассоциируется не только с небом, но и с морем, окружающим город, а желтый — с солнцем и пшеничными полями. Это делает государственный символ особенно близким и понятным жителям морской столицы Украины.

Флаг, которого боится Россия

День Государственного Флага в наше время — это не только почтение истории, но и напоминание о несокрушимости, силе и надежде на победу под украинским стягом.

“Флаг, которого боится Россия, знамя народа, который борется за свою независимость и сдерживает российскую орду, стремящуюся убить и уничтожить свободу», — такими словами поздравил с праздником украинцев Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

