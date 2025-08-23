Ситуация на линии боевого столкновения

Начался 1277-й день полномасштабной войны. Украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему серьезные потери.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 143 боевых столкновения. Россияне нанесли 1 ракетный и 95 авиаударов, сбросили 174 управляемые бомбы, совершили более 5 тысяч обстрелов и применили свыше 5 тысяч дронов-камикадзе. Под ударами оказались населенные пункты на Сумщине, Донетчине, Днепропетровщине, Запорожье и Херсонщине.

Украинские силы в ответ уничтожили четыре района скопления врага, три артсистемы, пункт управления и еще один важный объект.

Самые ожесточенные бои шли на востоке:

на Купянском и Лиманском направлениях – более 30 атак,



на Северском, Краматорском и Торецком – почти 20 атак,



на Покровском – больше всего, 38 попыток прорыва,



на Новопавловском – 19 атак.



На других направлениях враг действовал менее активно, а на Волыни и Полесье признаков наступления не выявлено.

Потери оккупантов за сутки: около 840 военных, 5 танков, 4 бронемашины, 23 артсистемы, 148 дронов и 86 единиц техники.

Потеря истребителя МиГ-29

В Генштабе также сообщили, что ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 г.р.

Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.

Предупреждение для Беларуси

Украина предостерегла армию Беларуси не приближаться к границе во время учений «Запад-2025», которые пройдут 12–16 сентября.

МИД Украины предупредил Минск об опасности провокаций – белорусским военным советуют держаться подальше от границы. Соседям напомнили, что с 2022 года режим Лукашенко стал соучастником российской агрессии, предоставив территорию и небо для вторжения.

Ранее главком Сырский также отмечал, что под видом будущих маневров Москва и Минск могут тайно формировать наступательные группировки.

Заявления Путина, Лаврова и Зеленского

Российский лидер Владимир Путин, организатор вторжения в Украину, заявил вчера, что «Россия не начинала войну, это все западная пропаганда». По его словам, наоборот, они якобы делают все, чтобы прекратить войну, начатую в 2014 году «против населения Донбасса».

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Путин может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским только в случае, если «переговорные рабочие группы» достигнут каких-то предварительных договоренностей.

Так россияне опровергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что он уговорил Путина на прямые переговоры с главой Украины.

А Владимир Зеленский снова подчеркнул, что готов обсуждать с Путиным только прекращение огня по действующей линии фронта и что ни о какой передаче России свободных украинских территорий не может быть и речи.

