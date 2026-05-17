Ключевые моменты:

Аналитики JPMorgan назвали «финский сценарий» одним из наиболее вероятных вариантов завершения войны в Украине.

По прогнозу активная фаза войны может продолжаться до 2027 года, после чего возможны переговоры.

Главная причина — позиционный тупик на фронте, который длится более двух лет.

Европа существенно усилила поддержку Украины после сокращения помощи США.

Среди возможных условий мира – территориальные компромиссы, нейтральный статус и ограничение армии.

Финский сценарий предполагает евроинтеграцию Украины и перспективу вступления в НАТО без полных гарантий Альянса.

Для Одессы мир может открыть новый этап – масштабное восстановление и приход крупных инвестиций.

Худший и лучший сценарий завершения войны

Аналитики считают, что одним из наиболее вероятных вариантов завершения войны может стать так называемый «финский сценарий».

В исследовании Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace, подготовленном экспертами крупнейшего банка США JPMorgan Chase, отмечается, что российская агрессия может длиться, по меньшей мере, до 2027 года. Соответственно завершение конфликта возможно из-за переговоров на фоне фактического тупика на фронте.

По информации аналитиков, в 2026 году произошли два важных изменения, усиливших позиции Украины. Ведь после существенного сокращения американской поддержки европейские страны значительно увеличили помощь Киеву. Соответственно, гуманитарная и финансовая выросла на 59%, а военная — на 67%. Кроме того, начали формироваться контуры потенциальных западных гарантий безопасности для Украины.

Отдельно эксперты отмечают, что боевые действия фактически зашли в позиционный тупик — линия фронта существенно не меняется уже более двух лет. Это, по их мнению, может подтолкнуть стороны к переходу от боевых действий к переговорному процессу.

В JPMorgan также рассматриваются возможные параметры компромисса. Среди них потенциальные территориальные уступки со стороны Украины в отношении оккупированных регионов, нейтральный статус и ограничение численности армии.

В то же время, как отмечается в докладе, Кремль мог бы подать такой результат как «победу» внутри России, даже без достижения полной капитуляции Украины.

Следует отметить, что отдельно эксперты проводят параллели с историей Финляндии после войны с СССР. Ведь тогда страна лишилась около 10% территории, но сохранила демократическую систему, рыночную экономику и связи с Западом.

В этом контексте финский сценарий для Украины может означать интеграцию в Европейский Союз и возможную перспективу членства в НАТО, однако без полноценных гарантий защиты по 5-й статье Альянса.

Также в JPMorgan считают, что после установления стабильного мира произойдет масштабное обновление Украины, которое может стать одной из самых больших инвестиционных возможностей для глобального бизнеса.

Напомним, бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью утверждала, что в 2022 году, во время переговоров в Стамбуле, украинская сторона якобы рассматривала возможность значительных территориальных уступок, включая Донбасс. По ее словам, Зеленский якобы мог соглашаться с такими условиями. Также она обратилась к российскому диктатору Путину.