Ключевые моменты:

Огонь повредил несколько торговых точек, владельцы понесли большие потери.

В ликвидации пожара участвовали шесть пожарных машин и более 20 спасателей.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности.

Возможные причины пожара на рынке

На днях в районе одного из рынков Белгород-Днестровского района произошел серьезный пожар. Несколько торговых точек были сильно повреждены, а их владельцы понесли значительные убытки. К счастью, жертв удалось избежать.

Об этом сообщает паблик «НАШЕ МІСТО. Білгород-Дністровський».

Пожар был достаточно масштабным, поэтому на место оперативно прибыли шесть единиц спецтехники и более двадцати пожарных. Спасатели сработали слаженно и быстро, благодаря чему удалось предотвратить распространение огня на другие объекты.

По предварительной информации, возгорание могло начаться из-за неисправного электроприбора в одной из торговых точек. Также сообщается, что могла взорваться канистра с топливом, предназначенным для генератора. Официальное заключение пожарных служб пока ожидается.

Специалисты подчеркивают: подобные ситуации можно предотвратить, если строго соблюдать правила пожарной безопасности. В условиях нестабильного электроснабжения важно быть особенно внимательными при использовании электроприборов и генераторов.