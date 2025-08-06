Ключевые моменты

В ночь на 6 августа РФ атаковала объекты газовой инфраструктуры в Измаильском районе — 2,5 тыс. человек остались без газоснабжения.

Этой ночью над Украиной сбито 36 из 45 вражеских беспилотника;

Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов возле Покровска;

Войска РФ не оставляют попыток провести высадку десанта в Херсонской области;

За сутки армия РФ потеряла более 1000 военных, спецтехнику и около 50 артсистем.

Последствия удара по Измаильскому району

Ночью, 6 августа, враг снова атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Измаильском районе.

Как сообщили в Измаильской РГА, обошлось без пострадавших и разрушений жилых домов.

Местные паблики сообщают о серии громких взрывов и масштабном пожаре, который возник около 2 часов ночи. Пламя было настолько сильным, что его наблюдали даже с территории соседней Румынии.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки есть повреждения газовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, который до самого утра ликвидировали наши пожарные.

«Сейчас проводятся работы по выпуску газа из системы. Огнем уничтожено производственное оборудование. В результате повреждения магистрального газопровода, временно отключены 2,5 тысячи абонентов. Работы по ликвидации последствий продолжаются. На месте работают все уполномоченные службы», — сообщил Кипер.

Всего в ночь на 6 августа противник атаковал 45-ю ударными БпЛА. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 9 БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации, сообщили в Воздушных силах.

Генштаб о ситуации под Покровском

Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Враг уже более года тщетно пытается вытеснить наши войска из этого района.

В Генштабе опровергли информацию об окружении наших подразделений в Покровске, которую распространяют некоторые ресурсы.

«Она абсолютно не соответствует действительности. иСейчас противник проводит наступательные действия северо-восточнее Покровска, осуществляет попытки перерезать логистику украинских войск. Впрочем, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы, успеха враг не имеет. Российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска», — говорится в заявлении Генштаба.

Россияне продолжают попытки высадки на островной части в Херсонской области

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Он подтвердил, что враг действительно не оставляет попыток высадиться по всей островной зоне. В частности, проводит по 2-3 штурмовые действия. Однако это больше похоже на диверсионно-разведывательные и диверсионно-поисковые действия.

«Ну, чтобы готовить плацдарм для высадки десанта, надо знать, куда он может высадиться. А сейчас вся островная зона под контролем Сил обороны Украины», — отметил Волошин.

«Ну, говорить о каких-то активных таких форсирующих действиях пока нельзя, потому что один-два человека — это такие штурмовые группы — не знаю, что они там будут штурмовать. Они пытаются высадиться на один из островов, там на нем закрепиться. Им сбрасывают туда с дронов обеспечение — боеприпасы, продовольствие, воду, — и они сидят там на этих островах день-два, пока их не уничтожают Силы обороны Украины», — сообщил спикер.

Он подчеркнул, что говорить о захвате каких-то плацдармов пока рано, поскольку враг не совершает таких действий.

Всего, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 107 авиационных ударов, применил две ракеты и 147 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5731 обстрел, из них 64 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4224 дронов-камикадзе.

Сил обороны поразили два артиллерийских средства, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре пункта управления противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек.

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