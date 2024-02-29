На границе в Одесской области задержали четырех «блестящих» (видео)

Как пояснили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, изотермические одеяла есть в аптечках опытных туристов, но мужчины, пытавшиеся тайком пересечь границу, использовали его весьма нестандартно.

«К своему путешествию нарушители подготовились тщательно – чтобы не попасть в поле зрения тепловизионного прибора, они решили обмотаться изотермическим спасательным одеялом, которое закрепили на себе скотчем. Однако, благодаря техническим возможностям пограничников, их уловки не сработали»,

– рассказали в ведомстве.

Заметив пограничников, мужчины начали убегать, не реагируя на неоднократные требования охранников границы остановиться. Остановить их смогли только упреждающие выстрелы правоохранителей.

Задержанными оказались жители Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областей. Маршрут движения они отыскали через разные интернет-мессенджеры. За такое путешествие они заплатили от 3 до 8 тысяч долларов каждый.

За незаконную попытку пересечения государственной границы на горе-изобретателей составлены административные протоколы. Окончательное решение будет принимать суд.

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