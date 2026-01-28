Ключевые моменты:
- Магнитосфера Земли 28 января возбуждена без существенных магнитных бурь.
- Солнечная активность: умеренная, низкий риск мощных вспышек.
- Геомагнитное поле: нестабильное, возможен незначительный шторм.
Чего ждать 28 января
Ожидается нестабильное геомагнитное поле с возможным переходом в незначительный шторм. Солнце проявит умеренную активность, с небольшим шансом на вспышки X-класса.
Солнечная активность на 28 января:
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 25%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 5%.
- Вероятность вспышки М-класса – 25%.
- Вероятность вспышки X-класса – 5%.
- Количество солнечных пятен — 33.
Напомним, магнитные бури способны усугублять самочувствие людей, повышая риски инфарктов и инсультов. Предупреждение о них помогает своевременно принимать меры по контролю здоровья.
