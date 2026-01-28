Ключевые моменты:

Магнитосфера Земли 28 января возбуждена без существенных магнитных бурь.

Солнечная активность: умеренная, низкий риск мощных вспышек.

Геомагнитное поле: нестабильное, возможен незначительный шторм.

Чего ждать 28 января

Ожидается нестабильное геомагнитное поле с возможным переходом в незначительный шторм. Солнце проявит умеренную активность, с небольшим шансом на вспышки X-класса.

Солнечная активность на 28 января:

Вероятность малого геомагнитного шторма – 25%.

Вероятность большого геомагнитного шторма – 5%.

Вероятность вспышки М-класса – 25%.

Вероятность вспышки X-класса – 5%.

Количество солнечных пятен — 33.

Напомним, магнитные бури способны усугублять самочувствие людей, повышая риски инфарктов и инсультов. Предупреждение о них помогает своевременно принимать меры по контролю здоровья.

