Ключевые моменты:

Сегодня, 14 марта, ожидается магнитная буря умеренной силы, пик которой придется на дневное время.

Возможны головные боли, скачки давления и общая слабость у людей с хроническими заболеваниями.

Медики рекомендуют ограничить физические нагрузки и следить за водным балансом в течение дня.

Магнитные бури: прогноз на 14 марта

В субботу, 14 марта, прогнозируется умеренная геомагнитная активность. Согласно данным спутникового мониторинга, K-индекс поднимется до 4 баллов. Это уровень «возбужденной магнитосферы», который предшествует сильному шторму. Наиболее интенсивный период воздействия ожидается с 09:00 до 16:00. К вечеру геомагнитный фон начнет стабилизироваться, однако чувствительные люди могут ощущать последствия вплоть до конца суток.

Чем опасны магнитные бури

Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным щитом нашей планеты. Когда на Солнце происходят вспышки, в сторону Земли выбрасываются облака плазмы. Достигая нашей атмосферы, они вызывают колебания, которые мы называем бурями.

В дни магнитных бурь:

кровь может становиться более вязкой, что замедляет кровоток и вызывает кислородное голодание органов. Это ведет к мигреням, болям в суставах и обострению сердечных патологий;

повышается уровень раздражительности, появляется бессонница или, наоборот, сильная сонливость;

при сильных геомагнитных колебаниях возможны помехи в радиосвязи и работе точных приборов.

Как защититься от магнитных бурь

Для того чтобы прожить этот день без потерь для здоровья, придерживайтесь следующих советов:

пейте больше воды, чтобы поддерживать нормальную циркуляцию крови. Откажитесь от кофе и крепкого чая в пользу травяных настоев;

исключите из рациона слишком соленые продукты – они задерживают воду и провоцируют отеки и скачки давления;

избегайте стрессовых ситуаций и тяжелой физической работы. Если есть возможность, проведите день в спокойном темпе;

проверьте наличие привычных обезболивающих или препаратов от давления, если вы принимаете их по назначению врача.

