Ключевые моменты:
- 28 апреля ожидается активность средней интенсивности с К-индексом 4.
- Наибольшее влияние ощутят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и лица в состоянии стресса.
- Возможны приступы мигрени, бессонница и внезапные скачки артериального давления.
Прогноз магнитных бурь на 28 апреля: уровень опасности и симптомы
По данным мониторинговых центров, 28 апреля солнечная активность будет соответствовать среднему уровню. К-индекс 4 — это так называемый «желтый» уровень, который не считается полноценным геоштормом, однако способен вызвать раздражительность и легкое недомогание.
Магнитные бури возникают, когда микрочастицы, разлетающиеся от вспышек на Солнце, сталкиваются с магнитным щитом Земли. Это приводит к возмущению, которое влияет не только на самочувствие людей, но и на работу спутников, связи и радио. Метеозависимые люди в этот период могут жаловаться на ломоту в теле, ухудшение концентрации и обострение хронических болезней.
Как облегчить влияние магнитных бурь: советы врачей
Чтобы минимизировать негативное влияние космической погоды на сосуды и кровь, эксперты рекомендуют придерживаться простых правил. Главный совет — следить за водным балансом. Чистая вода и травяные чаи из мелиссы или мяты помогут держать сосуды в тонусе.
Также в этот период стоит:
- Изменить меню: отказаться от жирной, острой и слишком соленой пищи.
- Исключить стимуляторы: кофе, крепкий чай и алкоголь создают лишнюю нагрузку на сердце.
- Больше отдыхать: прогулка на свежем воздухе и полноценный сон (7–8 часов) помогут организму адаптироваться к магнитным колебаниям.
- Держать аптечку рядом: гипертоникам важно иметь под рукой привычные лекарства на случай скачка давления.
