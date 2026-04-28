Ключевые моменты:

28 апреля ожидается активность средней интенсивности с К-индексом 4.

Наибольшее влияние ощутят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и лица в состоянии стресса.

Возможны приступы мигрени, бессонница и внезапные скачки артериального давления.

Прогноз магнитных бурь на 28 апреля: уровень опасности и симптомы

По данным мониторинговых центров, 28 апреля солнечная активность будет соответствовать среднему уровню. К-индекс 4 — это так называемый «желтый» уровень, который не считается полноценным геоштормом, однако способен вызвать раздражительность и легкое недомогание.

Магнитные бури возникают, когда микрочастицы, разлетающиеся от вспышек на Солнце, сталкиваются с магнитным щитом Земли. Это приводит к возмущению, которое влияет не только на самочувствие людей, но и на работу спутников, связи и радио. Метеозависимые люди в этот период могут жаловаться на ломоту в теле, ухудшение концентрации и обострение хронических болезней.

Как облегчить влияние магнитных бурь: советы врачей

Чтобы минимизировать негативное влияние космической погоды на сосуды и кровь, эксперты рекомендуют придерживаться простых правил. Главный совет — следить за водным балансом. Чистая вода и травяные чаи из мелиссы или мяты помогут держать сосуды в тонусе.

Также в этот период стоит:

Изменить меню: отказаться от жирной, острой и слишком соленой пищи.

отказаться от жирной, острой и слишком соленой пищи. Исключить стимуляторы: кофе, крепкий чай и алкоголь создают лишнюю нагрузку на сердце.

кофе, крепкий чай и алкоголь создают лишнюю нагрузку на сердце. Больше отдыхать: прогулка на свежем воздухе и полноценный сон (7–8 часов) помогут организму адаптироваться к магнитным колебаниям.

прогулка на свежем воздухе и полноценный сон (7–8 часов) помогут организму адаптироваться к магнитным колебаниям. Держать аптечку рядом: гипертоникам важно иметь под рукой привычные лекарства на случай скачка давления.

