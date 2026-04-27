МакДональдс на Приморском бульваре: новый ресторан и старая история.

О Маке в Одессе

Новый МакДональдс – десятый, юбилейный ресторан в Одессе. Именно так, Мак – это ресторан, работающий в формате фастфуд. Здесь готовят еду по стандартизированным методам, быстро обслуживают и имеют обустроенные места для потребления блюд. Как у полноценных заведений ресторанного типа, здесь есть кассы, терминалы самообслуживания, залы для посетителей, МакДрайв.

Чуть больше года назад в украинских макдональдсах ввели обслуживание официантами, которые принесут еду за ваш столик.

Кстати, МакДональдс также является одним из крупнейших официальных работодателей и налогоплательщиков. В новом заведении работает посменно семьдесят работников. Почему же некоторые одесситы недовольны новым заведением в центре города? Прежде всего – из-за расположения ресторана в историческом здании и у святая святых – памятника Дюку, которому на днях исполнилось 198 лет.

Отели и рестораны: из истории полуциркульного здания

Дом по адресу Приморский бульвар, 8/Европейская площадь, 1 был построен в 1827-1830 годах архитекторами Мельниковым и Боффо.

В 1832 году здесь открылась гостиница первого класса «Петербургская» на шестьдесят номеров, просуществовавшая до революции 1917 года. За время существования гостиница меняла владельцев, перестраивалась изнутри и переименовывалась в «Санкт-Петербургская» и «Петербургская». Согласно рекламе здесь был хороший персонал и отличный ресторан. Это была одна из самых дорогих и лучших гостиниц старой Одессы с ваннами, душами и электричеством. Обед из пяти блюд обходился в 1 рубль. Завтрак стоил 50 копеек!

Интересно, что, несмотря на престижность, ресторан часто оказывался на страницах криминальной хроники. Так, в газете «Одесский листок» в мае 1881 года вышла новость о драке в ресторане гостиницы.

Корреспондент описывает потасовку: «Я. бросил Т. письмо в лицо. Моментально Т. угостил Я. двумя большими пощечинами. Стороны схватились; Я. бросил в Т. бутылкой, а Т. в свою очередь угостил своего противника значительным количеством ударов разливной ложкой, что подвернулась ему под руку. Приглашенный полицейский чиновник составил протокол о нарушении тишины и покоя».

Сто лет назад дом передали обществу водников, а в восьмидесятых здесь разместились кассы Черноморского пароходства. С 1963 года дом находится в списке памятников архитектуры, а с 1985-го – среди памятников истории местного значения. Последнюю крупную реставрацию проводили в 2018 году.

В разное время здесь останавливались десятки известных гостей, среди которых: Ференц Лист, Марк Твен, Карузо, Сара Бернар.

В двухтысячные годы на этом месте было несколько ресторанов, самые известные из них Бульвар» и «Дежавю».



Бургер среди истории: как МакДональдс изменил Приморский бульвар

Как бы ни ругали эту сеть, но то, что в компании позаботились о приличном фасаде, – это факт. Все выглядит так, будто только что построено, – окрашенные стены, чистые окна и аккуратные зеленые маркизы, стойки с зеленью, деревянные столики и урны для раздельного сбора мусора. И даже парадную дверь не просто сохранили, а отреставрировали в известном проекте «1000 дверей Одессы». Об их деятельности мы рассказывали вот здесь.

Давайте заглянем внутрь полуциркульного здания. Здесь все гораздо проще. К сожалению, из-за смены десятков хозяев и организаций бывшие интерьеры не сохранились. Теперь здесь современный дизайн – сочетание теплого дерева, цветного стекла и серого цвета. В средней, достаточно узкой части стоят терминалы самообслуживания, столики на двоих, туалет и отдельно умывальник. Слева – кассы, а справа – зал со столиками. Также там стоят стулья для самых маленьких посетителей, еще одна уборная, в том числе для людей на креслах колесных.

А что в меню?

Постоянные посетители МакДональдса знают, что изменения или новинки там появляются не очень часто. А такие обновления, как в этот раз, – вообще очень редко. Где-то две недели назад в сети представили «Ограбление мирового меню» – блюда из Канады, Японии, Хорватии, Сингапура и др. В общей сложности тринадцать блюд из восьми стран. Примечательно, что все эти блюда именно из меню местных макдональдсов.

Цитаты из меню:

Мейпл Барбекю и Бекон Дабл Роял (Канада) – 306 грн;

Креветки 3 и 5 шт. (Хорватия) – 118/195 грн;

Ролл с креветками (Кипр) – 283 грн;

Сычуанский соус (Китай) – 30 грн;

Мак Физ Сакура (Япония) – 87 грн.

Для знакомства с меню я заказал Мейпл Барбекю и Бекон Роял Чизбургер (Канада), МакШейкер Фри со вкусом сыра и трюфеля (Сингапур), МакФлури Попкорн-Карамель (Индонезия) и кофе.

Отдельно хочется отметить, что здесь указаны аллергены и калорийность каждого блюда.

Как на вкус?

Блюда принесли довольно быстро. В состав Мейпл Барбекю (215 грн) входит говяжья котлета с соусом, беконом, сыром, хрустящим луком и маринованными огурцами в классической булочке с кунжутом. Вес бургера небольшой – 200 граммов, впрочем, он достаточно питателен и действительно сочен. В соусе ощущается канадский специалитет – кленовый сироп. Он придает сладости, но она лишь слегка ощутима, а соленый огурец хорошо балансирует вкус.

МакШейкер Фри со вкусом сыра и трюфеля (102 грн). Чтобы насладиться картофелем фри, нужно немного «поиграть». Вам выдают пакет, в который нужно засыпать картошку и специальную посыпку (она есть двух видов) и хорошо потрясти, чтобы все это перемешалось. Честно говоря, эта посыпка не поразила. Ее вкус напоминает посыпку на попкорне, который любит есть моя внучка, когда мы ходим в кино. Я такие добавки уже не употребляю. К картофелю рекомендую взять еще соус, который я почему-то не заказал сразу, а дозаказывать не хотелось.

МакФлури Попкорн-Карамель (112 грн). Традиционное мягкое мороженое с хрустящими шариками сладкого попкорна. Интересно и неплохо. На мой вкус, слишком сладко, поэтому рекомендую запивать это кофе.

Общее впечатление

По моему личному мнению, новый Мак не осквернил ни фасад, ни саму площадь. Напротив, здесь наблюдается оживление – много молодежи и не только. Много лет это здание стояло пустым, из него понемногу сыпалась штукатурка. Думаю, что теперь оно будет более ухоженным. Кстати, ароматов масла у заведения не слышно. Возможно, новые фильтры еще хорошо работают. Посмотрим, как будет дальше.

Бесспорным плюсом является то, что МакДональдс работает с половины седьмого утра. Ни одно из окрестных заведений не готово открыть двери посетителям так рано.

Что касается нового меню, не могу сказать, что я получил удовольствие от этих блюд. Этот быстрый перекус стоил 499 грн. Кажется, что старое классическое меню нравится больше, или же мы больше к нему привыкли. Впрочем, попробовать иностранные блюда можно будет еще в течение двух месяцев. Интересно услышать и ваше мнение относительно них, придутся ли они по вкусу вам, вашим детям и внукам?

МакДональдс в Одессе: интересные факты

Первый Мак в Одессе был открыт 25 октября 1997 года в так называемом поселке Котовского.

Более 60% компонентов для блюд в МакДональдсе составляют локальные продукты. Говяжьи бифштексы, курятина, булочки, молочные смеси для мороженого и шейков, круассаны, овощи, соки прямого отжима, а также некоторая упаковка – все это поставляют предприятия, работающие в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской,

Кировоградской и других областях Украины. Впрочем, такое внимание к локальным продуктам присутствовало не всегда.

В 1986 году планировалось открытие ресторана сети в центре Рима. В это время местные фермеры и рестораторы организовали движение Slow Food (медленная еда), которое стало противодействием Fast Food (быстрая еда). Итальянцы бойкотировали открытие заведения, где все составляющие были импортными. Именно они заставили пересмотреть стандарты и политику сети, и теперь в итальянских маках используются только местные продукты. Это была своеобразная революция. После этого движение Slow Food стало распространяться по миру. Его поклонники пропагандируют сохранение локальных сортов, пород, естественность производства и ответственное потребление.