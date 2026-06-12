Ключевые моменты:
- Геомагнитная активность оценивается как средняя.
- Симптомы могут включать головную боль и перепады давления.
- Влияние бури слабое, но метеозависимым людям стоит следить за самочувствием.
Геомагнитная ситуация в Одессе 12 июня
По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, 12 июня ожидается спокойная солнечная активность с умеренными колебаниями магнитного поля. К-индекс прогнозируется на уровне 3–4, что соответствует желтому уровню опасности.
Большинство людей не почувствуют изменений, но есть группы риска:
- Гипертоники и гипотоники
- Люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями
- Люди с повышенной эмоциональной чувствительностью
Симптомы, на которые стоит обратить внимание:
- Головная боль или тяжесть в висках
- Перепады настроения и раздражительность
- Колебания давления
- Нарушения сна — бессонница или чрезмерная сонливость
- Снижение концентрации и работоспособности
Читайте также: Пляжи Одесской области могут исчезнуть: как климат меняет Черное море и съедает песок
Как легче перенести магнитную бурю
Чтобы уменьшить влияние колебаний магнитного поля, медики советуют:
- Следить за прогнозом и корректировать свой график
- Контролировать давление и самочувствие
- Пить достаточно воды и соблюдать водный баланс
- Избегать переутомления и стрессов
- Есть больше овощей, фруктов и легких белковых продуктов
Даже если буря кажется слабой, эти меры помогут чувствовать себя лучше и снизить дискомфорт.
Читайте также: Где отдохнуть в Одесской области: курорт Приморское готовится к старту сезона, но проблемы остаются