Ключевые моменты:

Вероятность сильной бури (G1 и выше): Низкая (около 12–15%).

Пик колебаний: Ожидается во второй половине дня.

Переходный день к более спокойному фону, который прогнозируется на 5 августа.

Прогноз космической погоды на 4 августа

По данным Центра прогнозирования космической погоды (NOAA), во вторник магнитосфера Земли будет находиться в состоянии возбуждения из-за последствий недавних солнечных вспышек. Максимальный Kp-индекс 4 августа достигнет 4 баллов.

Напомним, что магнитная буря красного уровня начинается при Kp-индексе от 5 баллов и выше. Таким образом, 4 августа ожидается активное геомагнитное поле, но без критических штормовых всплесков.

Уже со среды, 5 августа, солнечная активность спадет до показателей Kp 2–3 (зеленая зона), а магнитосфера полностью стабилизируется.

Как уберечь здоровье 4 августа: совет врачей

Даже при умеренных геомагнитных колебаниях (Kp 4) метеозависимые люди и пожилые граждане могут ощущать незначительное недомогание. В этот день возможны:

легкая головная боль и головокружение;

небольшие скачки артериального давления;

быстрая утомляемость, сонливость или бессонница;

эмоциональная чувствительность и раздражительность.

Чтобы свести к минимуму влияние геомагнитных возмущений на организм, специалистами рекомендуется соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяных чаев вместо крепкого кофе, энергетиков и алкоголя.

Снизьте физические нагрузки: замените интенсивные тренировки прогулкой на свежем воздухе.

Соблюдайте режим сна: постарайтесь спать не менее 7–8 часов.

Держите под рукой необходимые лекарства, если страдаете хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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