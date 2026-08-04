Ключевые моменты:
- Вероятность сильной бури (G1 и выше): Низкая (около 12–15%).
- Пик колебаний: Ожидается во второй половине дня.
- Переходный день к более спокойному фону, который прогнозируется на 5 августа.
Прогноз космической погоды на 4 августа
По данным Центра прогнозирования космической погоды (NOAA), во вторник магнитосфера Земли будет находиться в состоянии возбуждения из-за последствий недавних солнечных вспышек. Максимальный Kp-индекс 4 августа достигнет 4 баллов.
Напомним, что магнитная буря красного уровня начинается при Kp-индексе от 5 баллов и выше. Таким образом, 4 августа ожидается активное геомагнитное поле, но без критических штормовых всплесков.
Уже со среды, 5 августа, солнечная активность спадет до показателей Kp 2–3 (зеленая зона), а магнитосфера полностью стабилизируется.
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Как уберечь здоровье 4 августа: совет врачей
Даже при умеренных геомагнитных колебаниях (Kp 4) метеозависимые люди и пожилые граждане могут ощущать незначительное недомогание. В этот день возможны:
- легкая головная боль и головокружение;
- небольшие скачки артериального давления;
- быстрая утомляемость, сонливость или бессонница;
- эмоциональная чувствительность и раздражительность.
Чтобы свести к минимуму влияние геомагнитных возмущений на организм, специалистами рекомендуется соблюдать простые правила:
- Пейте больше чистой воды и травяных чаев вместо крепкого кофе, энергетиков и алкоголя.
- Снизьте физические нагрузки: замените интенсивные тренировки прогулкой на свежем воздухе.
- Соблюдайте режим сна: постарайтесь спать не менее 7–8 часов.
- Держите под рукой необходимые лекарства, если страдаете хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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