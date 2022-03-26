Как снизить давление без лекарств?

Артериальная гипертония — одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире. В Украине от нее страдает почти каждый третий: причем это не только пациенты старшего возраста, но и молодые люди. Как нормализовать давление в домашних условиях, если нет возможности проконсультироваться с врачом или запас лекарств заканчивается, рассказала терапевт Виктория Кокошко.

Кто рискует заболеть?

На формирование гипертонии в основном влияют наследственность, неправильное питание (злоупотребление жирным, соленым, кондитерскими изделиями, фастфудом) и хронические стрессы.

Существенными факторами риска считаются также наличие лишнего веса, сахарного диабета или атеросклероза, возраст 55 плюс. В результате, минимум 60 процентов взрослых людей имеют предпосылки к развитию сердечно-сосудистой патологии.

Что такое скрытая гипертония?

Коварство гипертонии в том, что неприятные ощущения, связанные с повышением артериального давления: шум в ушах, головные боли, головокружение, затуманивание зрения, снижение работоспособности, — можно принять за обычное переутомление.

Симптомами скрытого течения гипертонической болезни могут быть и бессонница, тахикардия, покраснение лица, ощущение пульсации в голове, ухудшение памяти, раздражительность, отеки, онемение пальцев рук. При появлении этих признаков, если есть возможность, нужно срочно обратиться к семейному врачу или кардиологу и взять показатели артериального давления под контроль. В противном случае болезнь будет прогрессировать, влияя не только на работу сердца и сосудов, но и поражая другие органы. Осложнениями патологии могут стать инфаркт миокарда, инсульт, тромбоз, почечная и сердечная недостаточность, проблемы с сетчаткой глаз. Но при вовремя начатом лечении у большинства больных гипертония поддается коррекции.

Помогут дыхательные упражнения и компрессы

Как правило, гипертоникам назначаются гипотензивные препараты (лекарства, снижающие артериальное давление), которые нужно принимать пожизненно. Но с наличием необходимых лекарств сейчас возможны проблемы. Снизить давление в домашних условиях помогут простые меры:

дыхательные упражнения: расслабьтесь, закройте глаза и глубоко вдохните, считая до 5, выдохните воздух через рот тоже на счет 5. При этом дышите не грудью, а животом, для контроля положив на него руку. Практиковать такое дыхание нужно в течение 3-5 минут;

расслабьтесь, закройте глаза и глубоко вдохните, считая до 5, выдохните воздух через рот тоже на счет 5. При этом дышите не грудью, а животом, для контроля положив на него руку. Практиковать такое дыхание нужно в течение 3-5 минут; чай с мятой: залейте чайную ложку мятных листьев кипятком, дайте остыть и пейте чай медленными глотками. Также поможет снизить давление стакан теплой минеральной воды с чайной ложкой меда и соком половины лимона, выпитый за один прием. Давление снижается на 15-20 пунктов в течение получаса;

залейте чайную ложку мятных листьев кипятком, дайте остыть и пейте чай медленными глотками. Также поможет снизить давление стакан теплой минеральной воды с чайной ложкой меда и соком половины лимона, выпитый за один прием. Давление снижается на 15-20 пунктов в течение получаса; компресс с яблочным уксусом: смочите марлю или носовой платок в уксусе и приложите ткань к ступням на 10-15 минут. Также можно выпить чайную ложку натурального яблочного уксуса, растворив ее в стакане воды. Но способ не подходит, если после этого у вас болят зубы, возникает изжога или тошнота;

смочите марлю или носовой платок в уксусе и приложите ткань к ступням на 10-15 минут. Также можно выпить чайную ложку натурального яблочного уксуса, растворив ее в стакане воды. Но способ не подходит, если после этого у вас болят зубы, возникает изжога или тошнота; проточная холодная вода: подержите под струей руки несколько минут, брызните водой в лицо, положите мокрый носовой платок на солнечное сплетение;

подержите под струей руки несколько минут, брызните водой в лицо, положите мокрый носовой платок на солнечное сплетение; массаж кубиком льда шейных позвонков (когда лед растает, вытрите кожу насухо и медленно разотрите этот участок несколькими каплями камфорного масла);

(когда лед растает, вытрите кожу насухо и медленно разотрите этот участок несколькими каплями камфорного масла); настойка корвалола или валерьянки: выпейте 30 капель, разведенных в 100 мл воды.

Кроме того, важно создать больному физический и эмоциональный покой, обеспечить приток в помещение свежего воздуха.

Как предупредить повышение давления?

Но помимо народных методов, гипертоникам очень важно постоянно вести образ жизни, снижающий частоту приступов и потребность в лекарствах:

следите за своим весом: каждый потерянный лишний килограмм снизит ваше давление примерно на 1 пункт;

каждый потерянный лишний килограмм снизит ваше давление примерно на 1 пункт; делайте зарядку и ежедневно ходите пешком хотя бы три километра — ходьба снижает артериальное давление, риск развития ишемической болезни сердца и диабета второго типа;

— ходьба снижает артериальное давление, риск развития ишемической болезни сердца и диабета второго типа; пейте меньше жидкости – максимум полтора литра в день (уменьшить чувство жажды поможет зеленый чай, вода с лимоном);

– максимум полтора литра в день (уменьшить чувство жажды поможет зеленый чай, вода с лимоном); ограничьте количество соли , суточная норма — половина чайной ложки;

, суточная норма — половина чайной ложки; следите за «неблагоприятными» днями , во время магнитных бурь и капризов погоды не перенапрягайтесь и не нервничайте (прогноз космической погоды смотрите на стр. 8);

, во время магнитных бурь и капризов погоды не перенапрягайтесь и не нервничайте (прогноз космической погоды смотрите на стр. 8); регулярно измеряйте артериальное давление, границы нормы для гипертоника — 130/80 миллиметров ртутного столба. Резкое повышение давления может привести к гипертоническому кризу.

Ирина Лебединец