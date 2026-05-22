Ключевые моменты:
- Прогнозы на 22 мая изменились: геомагнитная обстановка на Земле будет спокойной.
- Новая волна мощных магнитных штормов может накрыть планету в ближайшие дни.
- Метеозависимым советуют избегать серьезных нагрузок, стрессов и недосыпа.
Прогноз магнитных бурь на 22 мая: затишье будет временным
По обновленным данным Центров прогнозирования космической погоды, геомагнитная обстановка в эту пятницу стабилизировалась. Планетарный K-индекс не превысит безопасных 2-3 баллов, что означает «зеленый», спокойный уровень. Предыдущие прогнозы, обещавшие в этот день сильную магнитную бурю, не оправдались благодаря быстрой стабилизации солнечного ветра.
Тем не менее ученые бьют тревогу. Спутники и марсоходы зафиксировали на обратной стороне Солнца циклопическое скопление активных пятен, которое уже производит мощные вспышки. Начиная с 22 мая эта опасная зона разворачивается лицом к нашей планете, поэтому затишье в конце недели будет временным.
А вот синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют грозу и шквальный ветер в Одессе и области уже сегодня, 22 мая. Объявлено штормовое предупреждение
Как защититься от магнитных бурь
Магнитная буря – это сильное возмущение геомагнитного поля Земли, возникающее, когда планеты достигают потоки заряженных частиц после солнечных вспышек. Эти колебания часто вызывают сбои в работе электроники и ухудшение самочувствия у людей.
Обычно в периоды повышенной солнечной активности метеозависимые люди сталкиваются с мигренями, скачками давления, бессонницей и слабостью.
Чтобы защитить организм во время будущих ударов, медики рекомендуют:
- накануне опасных дат снижать физические нагрузки и избегать стрессов;
- пить больше чистой воды, временно исключив из рациона кофе, алкоголь и тяжелую пищу;
- следить за режимом сна и проводить достаточно времени на свежем воздухе;
- контролировать артериальное давление и держать под рукой прописанные врачом препараты.
