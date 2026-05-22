Ключевые моменты:

Прогнозы на 22 мая изменились: геомагнитная обстановка на Земле будет спокойной.

Новая волна мощных магнитных штормов может накрыть планету в ближайшие дни.

Метеозависимым советуют избегать серьезных нагрузок, стрессов и недосыпа.

Прогноз магнитных бурь на 22 мая: затишье будет временным

По обновленным данным Центров прогнозирования космической погоды, геомагнитная обстановка в эту пятницу стабилизировалась. Планетарный K-индекс не превысит безопасных 2-3 баллов, что означает «зеленый», спокойный уровень. Предыдущие прогнозы, обещавшие в этот день сильную магнитную бурю, не оправдались благодаря быстрой стабилизации солнечного ветра.

Тем не менее ученые бьют тревогу. Спутники и марсоходы зафиксировали на обратной стороне Солнца циклопическое скопление активных пятен, которое уже производит мощные вспышки. Начиная с 22 мая эта опасная зона разворачивается лицом к нашей планете, поэтому затишье в конце недели будет временным.

А вот синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют грозу и шквальный ветер в Одессе и области уже сегодня, 22 мая. Объявлено штормовое предупреждение

Как защититься от магнитных бурь

Магнитная буря – это сильное возмущение геомагнитного поля Земли, возникающее, когда планеты достигают потоки заряженных частиц после солнечных вспышек. Эти колебания часто вызывают сбои в работе электроники и ухудшение самочувствия у людей.

Обычно в периоды повышенной солнечной активности метеозависимые люди сталкиваются с мигренями, скачками давления, бессонницей и слабостью.

Чтобы защитить организм во время будущих ударов, медики рекомендуют:

накануне опасных дат снижать физические нагрузки и избегать стрессов;

пить больше чистой воды, временно исключив из рациона кофе, алкоголь и тяжелую пищу;

следить за режимом сна и проводить достаточно времени на свежем воздухе;

контролировать артериальное давление и держать под рукой прописанные врачом препараты.

