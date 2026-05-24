Ключевые моменты:

24 мая магнитных бурь не прогнозируется.

Солнечная активность остается на низком уровне.

День считается благоприятным для самочувствия и отдыха.

Магнитные бури 24 мая: прогноз космической погоды

По данным ученых Центра прогнозирования космической погоды, в субботу 24 мая сильных возмущений не будет. Уровень геомагнитной активности останется в пределах 2–3 баллов — это так называемый «зеленый уровень».

Солнечная радиация сейчас ниже порогов, при которых возникают магнитные бури, поэтому резких всплесков активности не ожидается.

Проще говоря — магнитосфера Земли будет спокойной, без заметных потрясений.

Что такое магнитная буря и кого она может затронуть

Магнитные бури возникают, когда вспышки на Солнце выбрасывают в сторону Земли поток заряженных частиц. Они сталкиваются с магнитным полем планеты и вызывают его колебания.

В такие периоды некоторые люди могут чувствовать ухудшение самочувствия. Особенно это касается:

людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

метеозависимых;

пожилых и беременных;

тех, кто недавно перенес операции или находится в стрессе.

Среди возможных симптомов — головная боль, скачки давления, слабость, проблемы со сном и повышенная тревожность.

Как легче пережить магнитные колебания

Хотя 24 мая ожидается спокойный день, врачи напоминают общие рекомендации на случай повышенной солнечной активности:

меньше кофе, крепкого чая и алкоголя;

больше воды;

легкие прогулки вместо тяжелых тренировок;

меньше соли в рационе;

держать под рукой необходимые лекарства.

