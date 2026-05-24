Ключевые моменты:
- 24 мая магнитных бурь не прогнозируется.
- Солнечная активность остается на низком уровне.
- День считается благоприятным для самочувствия и отдыха.
Магнитные бури 24 мая: прогноз космической погоды
По данным ученых Центра прогнозирования космической погоды, в субботу 24 мая сильных возмущений не будет. Уровень геомагнитной активности останется в пределах 2–3 баллов — это так называемый «зеленый уровень».
Солнечная радиация сейчас ниже порогов, при которых возникают магнитные бури, поэтому резких всплесков активности не ожидается.
Проще говоря — магнитосфера Земли будет спокойной, без заметных потрясений.
Читайте также: Одесская железная дорога меняет расписание: как будут ходить электрички с 24 мая
Что такое магнитная буря и кого она может затронуть
Магнитные бури возникают, когда вспышки на Солнце выбрасывают в сторону Земли поток заряженных частиц. Они сталкиваются с магнитным полем планеты и вызывают его колебания.
В такие периоды некоторые люди могут чувствовать ухудшение самочувствия. Особенно это касается:
- людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- метеозависимых;
- пожилых и беременных;
- тех, кто недавно перенес операции или находится в стрессе.
Среди возможных симптомов — головная боль, скачки давления, слабость, проблемы со сном и повышенная тревожность.
Как легче пережить магнитные колебания
Хотя 24 мая ожидается спокойный день, врачи напоминают общие рекомендации на случай повышенной солнечной активности:
- меньше кофе, крепкого чая и алкоголя;
- больше воды;
- легкие прогулки вместо тяжелых тренировок;
- меньше соли в рационе;
- держать под рукой необходимые лекарства.
Читайте также: Еда в мусорке: почему супермаркеты выбрасывают продукты, которые ещё можно есть