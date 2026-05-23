Ключевые моменты:

В Одесской области временно изменили расписание пригородных поездов.

Корректировки затронули направления Одесса – Раздельная, Подольск и Вапнярка.

Часть поездов будет ходить по новому графику до начала июня.

Новое расписание электропоездов в Одесской области

Компания Укрзалізниця сообщила о временных изменениях в движении пригородных поездов в Одесской области. Причина — ремонтные работы на железной дороге.

Изменения касаются нескольких направлений, включая маршруты Одесса – Раздельная, Одесса – Подольск и Одесса – Вапнярка.

С 24 мая по 3 июня изменится расписание поезда №6205 Раздельная-1 – Одесса. Он будет отправляться в 18:21 и прибывать в 20:01 вместо привычного времени.

Также скорректировано движение поезда №6255 Вапнярка – Одесса-Главная. Отправление из Ивановки теперь в 11:32, из Мигаево — в 12:05, из Раздельной-Сортировочной — в 12:28.

С 25 мая по 6 июня изменится график поезда №6252 Одесса-Главная – Вапнярка. Он будет отправляться в 08:10 вместо 08:30.

В компании просят пассажиров заранее проверять расписание перед поездкой, так как возможны дополнительные изменения маршрутов или времени отправления.

Актуальную информацию можно найти на официальном сайте Укрзалізниця в разделе расписания пригородных поездов.

