Ключевые моменты:

В субботу, 24 января, сильных магнитных бурь не ожидается.

Возможны незначительные колебания магнитного поля.

Метеочувствительные люди могут почувствовать лёгкий дискомфорт.

Что ждет Землю до начала рабочей недели

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC/NOAA), индекс геомагнитной активности (K-index) в субботу застынет на отметке 3 балла. Это «зеленый уровень», который означает, что серьезных ударов не будет, но магнитосфера находится в слегка возбужденном состоянии.

По предварительным прогнозам, уже в воскресенье, 25 января, обстановка полностью стабилизируется, а уровень активности упадет до минимума. А в понедельник, 26 января, нас и вовсе ждет идеальное и спокойное начало рабочей недели – геомагнитный фон будет в полной норме.

Что такое магнитные бури и как они влияют на нас

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли под действием солнечного ветра Солнце выбрасывает облака заряженных частиц, и наша планета как бы «колышется» под их напором.

Для организма это маленький стресс: кровь может чуть гуще течь, сосуды – реагировать нестабильно. Поэтому метеозависимые люди в такие дни нередко ощущают тяжесть в голове, скачки давления или внезапную тревожность.

Как пережить магнитную бурю без стресса

Даже слабые магнитные колебания могут немного влиять на самочувствие, но справиться с этим проще, чем кажется. Главное – обратить внимание на привычные вещи: сон, питание, уровень нагрузки.

Пейте достаточно чистой воды – это помогает поддерживать нормальную циркуляцию крови и чувствовать себя бодрее.

Не перегружайте себя физически и эмоционально: отложите интенсивные тренировки или сложные задачи на другой день. Легкий рацион с меньшим количеством соли и жирного снизит нагрузку на сосуды, а короткая прогулка на свежем воздухе перед сном поможет отдохнуть и расслабиться.

Следуя этим простым правилам, даже небольшие колебания магнитного поля пройдут почти незаметно, а день останется продуктивным и спокойным.