Ключевые моменты:
- В субботу, 24 января, сильных магнитных бурь не ожидается.
- Возможны незначительные колебания магнитного поля.
- Метеочувствительные люди могут почувствовать лёгкий дискомфорт.
Что ждет Землю до начала рабочей недели
По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC/NOAA), индекс геомагнитной активности (K-index) в субботу застынет на отметке 3 балла. Это «зеленый уровень», который означает, что серьезных ударов не будет, но магнитосфера находится в слегка возбужденном состоянии.
По предварительным прогнозам, уже в воскресенье, 25 января, обстановка полностью стабилизируется, а уровень активности упадет до минимума. А в понедельник, 26 января, нас и вовсе ждет идеальное и спокойное начало рабочей недели – геомагнитный фон будет в полной норме.
Выбор редакции: Одесса, засыпанная снегом: архивные фотографии зим, которые город помнит до сих пор (фото)
Что такое магнитные бури и как они влияют на нас
Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли под действием солнечного ветра Солнце выбрасывает облака заряженных частиц, и наша планета как бы «колышется» под их напором.
Для организма это маленький стресс: кровь может чуть гуще течь, сосуды – реагировать нестабильно. Поэтому метеозависимые люди в такие дни нередко ощущают тяжесть в голове, скачки давления или внезапную тревожность.
Как пережить магнитную бурю без стресса
Даже слабые магнитные колебания могут немного влиять на самочувствие, но справиться с этим проще, чем кажется. Главное – обратить внимание на привычные вещи: сон, питание, уровень нагрузки.
Пейте достаточно чистой воды – это помогает поддерживать нормальную циркуляцию крови и чувствовать себя бодрее.
Не перегружайте себя физически и эмоционально: отложите интенсивные тренировки или сложные задачи на другой день. Легкий рацион с меньшим количеством соли и жирного снизит нагрузку на сосуды, а короткая прогулка на свежем воздухе перед сном поможет отдохнуть и расслабиться.
Следуя этим простым правилам, даже небольшие колебания магнитного поля пройдут почти незаметно, а день останется продуктивным и спокойным.