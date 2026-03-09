Ключевые моменты:

9 марта ожидается магнитная буря умеренной силы.

Возможно ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.

Врачи советуют больше отдыхать, пить воду и избегать стрессов.

Согласно данным мониторинговых центров космической погоды, сегодня геомагнитная обстановка будет нестабильной. Ожидается магнитная буря умеренной силы с возможными кратковременными колебаниями магнитного поля Земли.

В такие периоды некоторые люди могут ощущать изменения в самочувствии. Чаще всего это касается метеозависимых, пожилых людей, а также тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалисты отмечают, что активность может усиливаться в течение дня, однако сильных геомагнитных штормов пока не прогнозируется.

Что такое магнитные бури и чем они опасны

Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля Земли, вызванное потоками солнечного ветра. Наша планета сталкивается с заряженными частицами, что приводит к «дрожанию» её защитного магнитного слоя.

Для большинства людей такие явления проходят незаметно, однако у некоторых могут появляться:

головная боль;

усталость и сонливость;

перепады давления;

раздражительность и ухудшение сна.

Как защититься во время магнитной бури

Чтобы минимизировать влияние «космической непогоды», медики советуют придерживаться простых правил:

исключите соленое, жареное и острое – такая пища задерживает воду в организме, что лишний раз нагружает сосуды;

пейте больше чистой воды и травяных чаев. От алкоголя и крепкого кофе лучше временно отказаться;

постарайтесь выспаться (не менее 7-8 часов) и избегайте стрессовых ситуаций;

избегайте чрезмерных физических нагрузок и стрессов;

чаще бывайте на свежем воздухе;

если вы страдаете гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями, держите необходимые лекарства под рукой.

