Ключевые моменты:
- 9 марта ожидается магнитная буря умеренной силы.
- Возможно ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.
- Врачи советуют больше отдыхать, пить воду и избегать стрессов.
Согласно данным мониторинговых центров космической погоды, сегодня геомагнитная обстановка будет нестабильной. Ожидается магнитная буря умеренной силы с возможными кратковременными колебаниями магнитного поля Земли.
В такие периоды некоторые люди могут ощущать изменения в самочувствии. Чаще всего это касается метеозависимых, пожилых людей, а также тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Специалисты отмечают, что активность может усиливаться в течение дня, однако сильных геомагнитных штормов пока не прогнозируется.
Что такое магнитные бури и чем они опасны
Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля Земли, вызванное потоками солнечного ветра. Наша планета сталкивается с заряженными частицами, что приводит к «дрожанию» её защитного магнитного слоя.
Для большинства людей такие явления проходят незаметно, однако у некоторых могут появляться:
- головная боль;
- усталость и сонливость;
- перепады давления;
- раздражительность и ухудшение сна.
Как защититься во время магнитной бури
Чтобы минимизировать влияние «космической непогоды», медики советуют придерживаться простых правил:
- исключите соленое, жареное и острое – такая пища задерживает воду в организме, что лишний раз нагружает сосуды;
- пейте больше чистой воды и травяных чаев. От алкоголя и крепкого кофе лучше временно отказаться;
- постарайтесь выспаться (не менее 7-8 часов) и избегайте стрессовых ситуаций;
- избегайте чрезмерных физических нагрузок и стрессов;
- чаще бывайте на свежем воздухе;
- если вы страдаете гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями, держите необходимые лекарства под рукой.
