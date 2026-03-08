Ключевые моменты:

8 марта – магнитная буря с К-индексом 4, повышенная геомагнитная активность.

Воздействие на самочувствие: головная боль, усталость, перепады настроения.

Как это работает?

Представьте Солнце как гигантский «фен» для заряженных частиц: мощные вспышки выбрасывают солнечный ветер, «болтающий» магнитное поле Земли. Эти невидимые колебания проникают всюду — от космоса до наших клеток, ведь кровь и нервы реагируют на электромагнитные сигналы, как чувствительная антенна.

Организм в стрессе от таких «космических волн»: приходится адаптироваться к лету. Типичные жалобы – это головные боли и мигрень (лекарство не всегда спасают), скачки давления с аритмией, бессонница или сонливость, обострение суставов и сердца, плюс тревога, раздражительность и быстрая усталость. Особенно чувствительны – метеозависимые люди.

