16 марта ожидаются слабые и умеренные магнитные бури.

Возможны головные боли, усталость и нарушения сна у чувствительных людей.

Рекомендуется ограничить стресс и следить за техникой с чувствительной электроникой.

Магнитные бури: прогноз на 16 марта:

Согласно данным Гидрометцентра и космических служб, 16 марта 2026 года активность солнечного ветра и геомагнитного поля может вызвать слабые и умеренные магнитные бури. Наиболее чувствительные люди могут испытывать временные недомогания.

Влияние магнитных бурь на человека проявляется как:

головная боль и мигрени,

слабость и усталость,

нарушения сна и раздражительность.

Эффекты на технику редки, но возможны кратковременные сбои в работе чувствительных электронных приборов и спутниковых систем.

Что такое магнитные бури и как себя защитить

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечными выбросами и потоками заряженных частиц. Опасны они прежде всего для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и могут кратковременно влиять на электронику.

Советы по защите:

Избегать физического и эмоционального стресса, больше отдыхать.

Ограничить употребление кофеина и алкоголя.

Чувствительные приборы и электронику лучше отключить или перевести в безопасный режим.

Вы также можете узнать: Первые дни жизни: где в Одессе бесплатно проверить здоровье новорожденного.