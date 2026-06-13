Ключевые моменты:

13 июня ожидается геомагнитная активность с пиком до уровня G2 (умеренная буря).

Наиболее сильные возмущения прогнозируются утром, около 08:00-10:00.

В течение дня возможны колебания магнитного поля от слабых бурь до спокойного фона.

Прогноз магнитных бурь на 13 июня 2026 года

По данным международных метеорологических лабораторий, наиболее заметный пик придется на утренние часы – примерно с 08:00 до 10:00, когда геомагнитный индекс Kp может достигать значений, соответствующих уровню G2 (умеренная магнитная буря). В остальное время дня ожидаются колебания от слабых возмущений до относительно спокойного состояния магнитосферы.

В течение суток возможны краткие периоды усиления активности, однако длительных экстремальных бурь не прогнозируется.

Магнитные бури и их влияние на нас

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и потоков заряженных частиц.

Они могут влиять на:

работу спутников и навигационных систем;

радиосвязь на отдельных частотах;

самочувствие метеочувствительных людей (например, возможны головные боли, усталость, колебания давления).

Как защититься во время магнитной бури

Специалисты обычно рекомендуют в такие дни:

избегать перегрузок и стрессов;

больше отдыхать и соблюдать режим сна;

следить за водным балансом;

при необходимости – учитывать возможные колебания самочувствия и планировать день с запасом по нагрузке.

Также напомним: Из Днепра в Одессу впервые запускают «Интерсити».