Ключевые моменты:

Основной удар бури приходится на эти выходные, а затишье наступит лишь в понедельник.

Из корональной дыры на Солнце вырвался мощный поток заряженных частиц, который сейчас атакует магнитное поле Земли.

Метеозависимые люди могут ощущать слабость, сонливость и повышенную раздражительность.

Прогноз магнитных бурь на 14 июня: уровень опасности

Эксперты из British Geological Survey и NOAA предупреждают: в период с 13 по 14 июня Земля находится в зоне действия бури уровня STORM G1. Для специалистов это означает К-индекс 5 (по шкале от 0 до 9). Это не экстремальный, но вполне ощутимый уровень, способный повлиять на самочувствие и работу техники.

Причиной такой активности стал высокоскоростной поток солнечного ветра. Он вырвался из корональной дыры на Солнце и сейчас на огромной скорости несется к нам.

В воскресенье, 14 июня, активность начнет постепенно спадать, но магнитное поле планеты всё еще будет «вибрировать». Утром влияние бури будет заметным, а к позднему вечеру станет совсем незначительным.

Как защитить организм: советы для метеозависимых

В группе риска традиционно остаются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и мигренями, а также пожилые люди и беременные женщины. Даже если вы считаете себя абсолютно здоровым, в эти дни можете столкнуться с неожиданной сонливостью или упадком сил.

Чтобы солнечные вспышки не испортили вам планы, редакторы советуют придерживаться трех простых правил:

Наладьте сон: постарайтесь спать не меньше восьми часов.

постарайтесь спать не меньше восьми часов. Водный баланс: пейте больше чистой воды и откажитесь от алкоголя.

пейте больше чистой воды и откажитесь от алкоголя. Легкое меню: отдайте предпочтение простым блюдам, исключив на время жирное и жареное.

Помните, что солнечная активность переменчива, поэтому стоит следить за прогнозами и внимательнее относиться к сигналам своего тела.

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