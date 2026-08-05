Ключевые моменты:

Сегодня, 5 августа, сильных магнитных бурь не прогнозируют.

Небольшое усиление активности возможно в дневные часы, однако до уровня магнитной бури оно не дойдет.

Метеочувствительным людям рекомендуют высыпаться, пить больше воды и избегать переутомления.

Каким будет геомагнитный фон 5 августа

По предварительным прогнозам специалистов, в среду, 5 августа, геомагнитная обстановка останется спокойной. В течение дня возможны лишь незначительные колебания магнитного поля Земли, однако до уровня магнитной бури они не дойдут.

Вместе с тем эксперты напоминают, что прогноз космической погоды может меняться в зависимости от солнечной активности, поэтому данные периодически обновляются.

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Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это временное возмущение магнитного поля Земли, которое возникает после вспышек на Солнце. Во время таких явлений некоторые люди могут жаловаться на головную боль, слабость, сонливость или перепады артериального давления, хотя ученые до сих пор продолжают изучать влияние геомагнитной активности на самочувствие человека.

Как снизить влияние магнитных бурь

Даже при слабых геомагнитных колебаниях некоторые люди могут жаловаться на головную боль, усталость или нарушения сна. Медики советуют в такие дни:

соблюдать режим сна и отдыха;

пить достаточно воды ;

; избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;

по возможности больше времени проводить на свежем воздухе;

людям с хроническими заболеваниями придерживаться рекомендаций лечащего врача.

При этом ученые отмечают, что убедительных доказательств влияния слабых геомагнитных возмущений на здоровье большинства людей пока нет, а реакция организма остается индивидуальной.

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