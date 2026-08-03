Ключевые моменты:
- Локация: Зеленая зона/парк возле дома №29 по улице Владислава Бувалкина.
- Стоимость: Ожидаемая цена подряда — 14 832 000 гривен.
- Аукцион состоится 7 августа, а завершить весь комплекс работ планируют до 30 сентября 2027 года.
Новый бювет построят на поселке Котовского
Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета объявил тендер на строительство нового бюветного комплекса с артезианской скважиной. Объект планируют построить в парке возле дома №29 на улице Владислава Бувалкина. Информация о закупке опубликована в электронной системе государственных закупок Prozorro.
Проект предусматривает полный цикл работ «с нуля» — от геологического бурения до полного благоустройства и подключения автоматики.
Подрядчик должен будет выполнить:
- Строительство здания бювета: Монтаж фундамента, возведение стен из газобетона, укладка кровли из металлочерепицы, утепление фасада, отделочные работы и обустройство санитарно-технических помещений.
- Бурение артезианской скважины: Бурение разным диаметром, установка обсадных труб, цементирование, монтаж фильтрационной колонны и откачка воды.
- Монтаж инженерных систем: Проводка систем водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения, автоматизации процессов и пожарной сигнализации.
Новый бюветный комплекс будет снабжать жителей района питьевой водой, очищенной с помощью современной системы водоподготовки, технология которой включает: фильтры грубой и тонкой механической очистки, систему обратного осмоса и установку озонирования для обеззараживания.
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