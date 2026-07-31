Ключевые моменты:

12 августа 2026 года в Одессе можно будет наблюдать частичное солнечное затмение.

Полной фазы в Украине не будет — ее увидят лишь в нескольких странах Европы.

Затмение начнется вечером, незадолго до захода Солнца.

Наибольшую фазу затмения в Украине смогут наблюдать жители западных областей.

Для безопасного наблюдения необходимо использовать специальные защитные очки или солнечные фильтры.

Историческое солнечное затмение в Европе

12 августа 2026 года Европа станет свидетелем одного из самых масштабных астрономических событий последних десятилетий — полного солнечного затмения. Для Одессы и большей части территории Украины оно будет частичным: Луна закроет лишь часть солнечного диска.

Несмотря на это, явление будет хорошо заметно при ясной погоде. Затмение произойдет в вечерние часы, когда Солнце будет находиться низко над горизонтом, что создаст отличные условия для наблюдения и фотосъемки.

Для Украины солнечное затмение начнется примерно в 20:10–20:20.

Ориентировочное течение явления:

начало — 20:10–20:20;

максимальная фаза — 20:20–20:50;

завершение — после захода Солнца или практически одновременно с ним.

Для жителей Одессы солнечное затмение будет частичным. Наиболее заметным оно окажется в западных областях Украины: в Ужгороде Луна закроет до 43,5% солнечного диска, во Львове — около 40,5%, в Тернополе — примерно 26,4%, в Хмельницком — 16,4%, в Виннице — почти 7%, а в Киеве — около 3%. Чем дальше на восток страны, тем менее заметным будет затмение, поскольку Луна закроет лишь небольшую часть Солнца.

Добавим, что даже за частичным солнечным затмением нельзя наблюдать без специальной защиты.

Для безопасного наблюдения рекомендуется использовать:

специальные очки, соответствующие стандарту ISO 12312-2;

сертифицированные солнечные фильтры для телескопов и биноклей;

метод проекции изображения Солнца на белый экран.

Обычные солнцезащитные очки, рентгеновская пленка, затемненное стекло или компакт-диски не защищают глаза от опасного солнечного излучения.

После затмения 12 августа 2026 года следующее солнечное затмение произойдет 6 февраля 2027 года, однако наблюдать его с территории Украины не удастся.

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