Ключевые моменты:

15 марта магнитная буря постепенно ослабеет, но активность сохранится на уровне 3–4 баллов.

У некоторых людей возможны головная боль, усталость, сонливость и скачки давления.

Особенно чувствительны к геомагнитным колебаниям люди с хроническими заболеваниями, пожилые и метеозависимые.

Магнитная буря 15 марта: чего ожидать

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и потоков солнечного ветра. Когда заряженные частицы достигают Земли, они вызывают колебания магнитного поля планеты.

Эти изменения могут временно влиять на самочувствие людей. В первую очередь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Даже умеренные геомагнитные возмущения нередко ощущают люди с хроническими заболеваниями или повышенной метеочувствительностью.

Как магнитная буря влияет на самочувствие

Больше всего геомагнитная активность влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией,тех, кто страдает мигренями и частыми головными болями, пожилых людей и метеочувствительных людей.

Во время повышенной солнечной активности некоторые люди могут замечать ухудшение состояния. Чаще всего возникают такие симптомы:

головная боль;

повышенная усталость и сонливость;

снижение концентрации;

перепады артериального давления;

раздражительность или ухудшение настроения.

Как легче перенести магнитную бурю

Врачи советуют в такие дни придерживаться простых правил:

Пейте больше воды. Лучше отказаться от крепкого кофе, чая и энергетиков.

Следите за питанием. Избегайте жирной, жареной и слишком соленой пищи.

Сократите кофеин и алкоголь. Алкоголь в такие дни лучше исключить.

Соблюдайте режим сна. Спите не менее 7–8 часов.

Больше свежего воздуха. Легкая прогулка поможет улучшить самочувствие, но тяжелые тренировки лучше отложить.

Проверьте лекарства. Если вы принимаете препараты от давления или головной боли, убедитесь, что они есть под рукой.

Если самочувствие резко ухудшается или появляются тревожные симптомы, стоит обратиться за медицинской помощью.

