Магнитная буря, боли в сердце

Ключевые моменты:

  • 7 марта ожидаются магнитные бури средней интенсивности.
  • Пик активности – в первой половине дня.
  • Особое внимание должны уделить метеочувствительные и люди с сердечно-сосудистыми проблемами.

Прогноз магнитных бурь на 7 марта 2026

По данным космических метеослужб, в субботу, 7 марта 2026 года, в Украине ожидается средняя активность геомагнитного поля.

Штормовое начало дня прогнозируется уже с раннего утра, когда планета столкнется с первыми всплесками солнечного ветра. К обеду ситуация может стабилизироваться, однако к 18:00 возможен повторный пик активности.

Для жителей Одессы и области, учитывая повышенную влажность и переменчивую мартовскую погоду, воздействие бури может ощущаться острее из-за наслоения погодных факторов.

Что такое магнитные бури и чем они опасны

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные активностью Солнца (корональные выбросы массы, солнечные вспышки).

Опасность для человека:

  • метеочувствительные люди могут испытывать головную боль, слабость, снижение концентрации;
  • люди с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и эпилепсией имеют повышенный риск осложнений;
  • возможны перепады настроения, бессонница, общая слабость.

Как защититься:

  • избегать интенсивных физических нагрузок в пиковые часы бурь;
  • контролировать давление и соблюдать режим приема лекарств;
  • больше отдыхать, избегать стрессов и конфликтов;
  • пить больше воды, ограничить алкоголь и жирную пищу.

