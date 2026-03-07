Ключевые моменты:
- 7 марта ожидаются магнитные бури средней интенсивности.
- Пик активности – в первой половине дня.
- Особое внимание должны уделить метеочувствительные и люди с сердечно-сосудистыми проблемами.
Прогноз магнитных бурь на 7 марта 2026
По данным космических метеослужб, в субботу, 7 марта 2026 года, в Украине ожидается средняя активность геомагнитного поля.
Штормовое начало дня прогнозируется уже с раннего утра, когда планета столкнется с первыми всплесками солнечного ветра. К обеду ситуация может стабилизироваться, однако к 18:00 возможен повторный пик активности.
Для жителей Одессы и области, учитывая повышенную влажность и переменчивую мартовскую погоду, воздействие бури может ощущаться острее из-за наслоения погодных факторов.
Что такое магнитные бури и чем они опасны
Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные активностью Солнца (корональные выбросы массы, солнечные вспышки).
Опасность для человека:
- метеочувствительные люди могут испытывать головную боль, слабость, снижение концентрации;
- люди с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и эпилепсией имеют повышенный риск осложнений;
- возможны перепады настроения, бессонница, общая слабость.
Как защититься:
- избегать интенсивных физических нагрузок в пиковые часы бурь;
- контролировать давление и соблюдать режим приема лекарств;
- больше отдыхать, избегать стрессов и конфликтов;
- пить больше воды, ограничить алкоголь и жирную пищу.
