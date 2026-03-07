Ключевые моменты:

7 марта ожидаются магнитные бури средней интенсивности.

Пик активности – в первой половине дня.

Особое внимание должны уделить метеочувствительные и люди с сердечно-сосудистыми проблемами.

Прогноз магнитных бурь на 7 марта 2026

По данным космических метеослужб, в субботу, 7 марта 2026 года, в Украине ожидается средняя активность геомагнитного поля.

Штормовое начало дня прогнозируется уже с раннего утра, когда планета столкнется с первыми всплесками солнечного ветра. К обеду ситуация может стабилизироваться, однако к 18:00 возможен повторный пик активности.

Для жителей Одессы и области, учитывая повышенную влажность и переменчивую мартовскую погоду, воздействие бури может ощущаться острее из-за наслоения погодных факторов.

Что такое магнитные бури и чем они опасны

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные активностью Солнца (корональные выбросы массы, солнечные вспышки).

Опасность для человека:

метеочувствительные люди могут испытывать головную боль, слабость, снижение концентрации;

люди с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и эпилепсией имеют повышенный риск осложнений;

возможны перепады настроения, бессонница, общая слабость.

Как защититься:

избегать интенсивных физических нагрузок в пиковые часы бурь;

контролировать давление и соблюдать режим приема лекарств;

больше отдыхать, избегать стрессов и конфликтов;

пить больше воды, ограничить алкоголь и жирную пищу.

