Ключевые моменты:

В пятницу магнитосфера Земли может перейти в состояние слабого шторма.

К вечеру ожидаются магнитные колебания с К-индексом 4 (желтый уровень).

Магнитная буря 6 марта: прогноз солнечной активности

По данным специалистов, за последние сутки активность на Солнце была низкой — вспышек не наблюдалось. Однако геомагнитное поле Земли в пятницу может стать нестабильным и приблизиться к незначительному штормовому уровню.

Сейчас скорость солнечного ветра немного выше обычной. Это связано с влиянием корональной дыры на Солнце. Ученые ожидают, что этот эффект постепенно ослабнет 5–6 марта.

При этом 6–7 марта к Земле повернется трансэкваториальная корональная дыра. Из-за этого скорость солнечного ветра может увеличиться, что спровоцирует слабую магнитную бурю уровня G1.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, квечеру пятницы геомагнитная активность усилится до К-индекса 4 — это так называемый желтый уровень. Такие колебания считаются умеренными и обычно не влияют на самочувствие большинства людей.

Что такое магнитные бури и чем они могут быть опасны

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли. Они возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов плазмы в космос. Когда поток заряженных частиц достигает нашей планеты, он взаимодействует с магнитосферой и вызывает колебания разной силы.

Во время сильных бурь возможны сбои в работе спутников, систем связи и навигации. Иногда в такие периоды можно наблюдать яркие полярные сияния даже в более южных регионах.

Некоторые люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать головную боль, слабость или перепады давления. Обычно магнитные бури длятся от нескольких часов до двух суток. Учёные постоянно следят за солнечной активностью, чтобы заранее предупреждать о возможных геомагнитных возмущениях.

