Ключевые моменты:

Сегодня ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

Возможны легкие сбои в работе техники и энергосистем.

Метеочувствительные могут почувствовать недомогание.

Рекомендуется отдых, вода, минимум стресса и нагрузок.

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в четверг, 4 декабря 2025 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1, наиболее ощутимая для метеочувствительных.

Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно соблюдать осторожность.

Магнитной бурей называют нарушение магнитного поля Земли, вызванное потоком заряженных частиц из Солнца. Когда они достигают Земли, магнитосфера реагирует колебаниями, которые мы ощущаем как бури.

Даже умеренные колебания могут вызвать:

головную боль, мигрень, головокружение;

усталость, сонливость;

перепады настроения;

снижение концентрации и внимания;

слабость;

раздраженность;

обострение хронических заболеваний.

В дни магнитных бурь медики советуют больше отдыхать, избегать стрессов, пить достаточно воды и не перегружаться физически.

А тем, у кого есть проблемы со здоровьем, желательно проконсультироваться с врачом.

