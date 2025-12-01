Ключевые моменты
- 1 декабря ожидается слабая геомагнитная активность с К-индексом 2.
- Сильные магнитные бури прогнозируются 3–4 и 13 декабря.
- Медики напоминают: в дни бурь важно беречь здоровье и соблюдать режим.
Прогноз магнитных бурь на декабрь
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 1 декабря К-индекс составит 2. Это означает, что сильных магнитных бурь не будет, хотя небольшие колебания магнитного поля Земли возможны.
Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце. В момент активности к Земле летят заряженные частицы, взаимодействуют с магнитным полем планеты и вызывают его колебания.
Уровень геомагнитных возмущений оценивается по Kp-индексу — шкале от 0 до 9.
- 0 — полное спокойствие,
- 9 — мощнейшая буря,
- от 5 и выше — сильные магнитные бури.
Прогноз космической погоды на декабрь
1 декабря — 2 (спокойно)
2 декабря — 2 (спокойно)
3 декабря — 5 (сильная буря)
4 декабря — 5 (сильная буря)
5 декабря — 4 (ощутимая буря)
6 декабря — 3 (слабая буря)
7 декабря — 3 (слабая буря)
8 декабря — 2 (спокойно)
9 декабря — 2 (спокойно)
10 декабря — 2 (спокойно)
11 декабря — 2 (спокойно)
12 декабря — 3 (слабая буря)
13 декабря — 5 (сильная буря)
14 декабря — 4 (ощутимая буря)
15 декабря — 2 (спокойно)
16 декабря — 2 (спокойно)
17 декабря — 3 (слабая буря)
18 декабря — 3 (слабая буря)
19 декабря — 3 (слабая буря)
20 декабря — 2 (спокойно)
Как магнитные бури отражаются на самочувствии
Сильные возмущения могут влиять на здоровье: вызывать головную боль, слабость, скачки давления, раздражительность, проблемы со сном и обострение хронических болезней.
В дни повышенной активности специалисты советуют:
- спать 7–8 часов,
- избегать стресса и переутомления,
- меньше сидеть у экранов,
- питаться легко: больше овощей и фруктов, меньше фастфуда, жирного, кофе, алкоголя и энергетиков,
- пить достаточно воды.