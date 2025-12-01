Ключевые моменты

1 декабря ожидается слабая геомагнитная активность с К-индексом 2.

Сильные магнитные бури прогнозируются 3–4 и 13 декабря.

Медики напоминают: в дни бурь важно беречь здоровье и соблюдать режим.

Прогноз магнитных бурь на декабрь

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 1 декабря К-индекс составит 2. Это означает, что сильных магнитных бурь не будет, хотя небольшие колебания магнитного поля Земли возможны.

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце. В момент активности к Земле летят заряженные частицы, взаимодействуют с магнитным полем планеты и вызывают его колебания.

Уровень геомагнитных возмущений оценивается по Kp-индексу — шкале от 0 до 9.

0 — полное спокойствие,

9 — мощнейшая буря,

от 5 и выше — сильные магнитные бури.

Прогноз космической погоды на декабрь

1 декабря — 2 (спокойно)

2 декабря — 2 (спокойно)

3 декабря — 5 (сильная буря)

4 декабря — 5 (сильная буря)

5 декабря — 4 (ощутимая буря)

6 декабря — 3 (слабая буря)

7 декабря — 3 (слабая буря)

8 декабря — 2 (спокойно)

9 декабря — 2 (спокойно)

10 декабря — 2 (спокойно)

11 декабря — 2 (спокойно)

12 декабря — 3 (слабая буря)

13 декабря — 5 (сильная буря)

14 декабря — 4 (ощутимая буря)

15 декабря — 2 (спокойно)

16 декабря — 2 (спокойно)

17 декабря — 3 (слабая буря)

18 декабря — 3 (слабая буря)

19 декабря — 3 (слабая буря)

20 декабря — 2 (спокойно)

Как магнитные бури отражаются на самочувствии

Сильные возмущения могут влиять на здоровье: вызывать головную боль, слабость, скачки давления, раздражительность, проблемы со сном и обострение хронических болезней.

В дни повышенной активности специалисты советуют:

спать 7–8 часов,

избегать стресса и переутомления,

меньше сидеть у экранов,

питаться легко: больше овощей и фруктов, меньше фастфуда, жирного, кофе, алкоголя и энергетиков,

пить достаточно воды.