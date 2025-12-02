Ключевые моменты:

2 декабря солнечная активность будет низкой, магнитных бурь не прогнозируется.

Прогноз магнитных бурь на 2 декабря

Центр прогнозирования космической погоды NOAA опубликовал данные о солнечной и геомагнитной активности на 1–3 декабря 2025 года. Специалисты отмечают, что сегодня, 2 декабря, ожидается спокойная обстановка: геомагнитное поле будет тихим, а уровень солнечной активности — низким.

Несмотря на то что за последние сутки на Солнце зарегистрировали шесть вспышек класса C и одну вспышку X1.9, такие явления практически не оказывают влияния на Землю. Солнечная активность во вторник останется умеренной с небольшой вероятностью новых вспышек X-класса.

3 декабря возможны легкие магнитные колебания, но они не окажут заметного влияния на самочувствие людей.

Специалисты напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому стоит периодически проверять свежие сводки.

Как пережить дни с повышенной чувствительностью

Магнитные бури могут влиять на состояние даже здоровых людей, особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, реагирует на перепады давления или подвержен метеозависимости. Чтобы чувствовать себя лучше, врачи советуют:

пить больше чистой воды;

ограничить кофе, чай и алкоголь;

избегать перегрева и чрезмерных физических нагрузок;

выбирать легкую пищу: овощи, каши, орехи, продукты с магнием и калием;

контролировать давление.

