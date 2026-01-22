Ключевые моменты:

Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома на улице Грушевского в Одессе.

Пострадал мужчина 1963 года рождения, он в тяжёлом состоянии.

Предварительная причина – нарушение правил пользования газовым оборудованием.

По информации ГСЧС, причиной происшествия стал взрыв газовоздушной смеси в квартире на 13-м этаже 14-этажного дома. Огонь охватил домашнее имущество на значительной площади.

Пострадал мужчина 1963 года рождения. Мужчину госпитализировали с ожогами 80% тела, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По предварительной версии спасателей, к трагедии привело нарушение правил пожарной безопасности при использовании газового оборудования.

Спасатели в очередной раз призывают жителей соблюдать правила безопасности при использовании газа и быть внимательными к своему здоровью и безопасности близких.

