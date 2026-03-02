Ключевые моменты:
- 3 марта 2026 года в Одессе – бесплатная проверка слуха для взрослых и детей в городских медучреждениях.
- Услуги: первичное обследование ЛОР-специалистами, консультация, направление на аудиометрию при необходимости.
- Причины актуальности: ухудшение слуха от инфекций, травм головы, акустических повреждений особенно в военное время.
- Адреса медицинских учреждений для детей и взрослых.
Проверят слух взрослым и детям
Одесский горсовет сообщил, что 3 марта 2026 года в медицинских учреждениях Одессы запланирована специальная акция по профилактике и раннему выявлению проблем со слухом для взрослых и детей. Соответственно, в этот день можно пройти первичное обследование у специалистов ЛОР-отделений, получить консультацию и, при необходимости, направление на аудиометрию.
Где проверить слух 3 марта (для взрослых):
- Консультативно-диагностический центр №6
- ул. Добровольцев, 26а, 5 этаж: каб. отоларинголога № 514 — с 8:00 до 13:00; чтобы. сурдолога № 513 — с 14:00 до 17:00.
- Консультативно-диагностический центр №20
- ул. Левитана, 62: 3-й этаж, № 329 — с 8:00 до 19:00; 5-й этаж, № 565 — с 14:00 до 19:00.
- Консультативно-диагностический центр №29
- ул. Академика Заболотного, 32а, 3 этаж, каб. № 34 — с 9:00 до 15:00.
- Городская клиническая больница №1 (консультативно-диагностические отделения)
- ул. Болгарская, 38, 5 этаж, каб. № 501 — с 8:00 до 18:00;
- ул. Житомирская, 2, 3 этаж, каб. № 319 — с 8:00 до 14:00.
- Городская больница №5 (консультативно-диагностическая поликлиника)
- ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, каб. № 6 — с 9:00 до 15:00.
- Городская больница №8 (консультативно-диагностическое отделение)
- Фонтанская дор., 110, 1-й этаж, каб. № 103 — с 8:00 до 13:00.
- Городская клиническая больница №10 (диагностически консультативный центр №1)
- ул. Алексея Вадатурского, 61а, вход №1, 2-й этаж: каб. № 5 — с 8:00 до 15:30; чтобы. № 11 — с 8:00 до 18:00.
- Городская клиническая больница №11 (консультативно-диагностический центр)
- ул. Виталия Нестеренко, 5г, 1-й этаж, каб. № 1 — с 9:00 до 13:00.
Для детей:
- Детская городская поликлиника №1
- ул. Праведников мира, 36, 2-й этаж, каб. № 17 — с 14:00 до 17:00.
- Детская городская поликлиника №2
- ул. Владислава Бувалкина, 59, 2-й этаж, каб. № 213 — с 9:00 до 14:00;
- просп. Князя Владимира Великого, 67, 1-й этаж, каб. № 2 — с 14:00 до 19:00.
- Детская городская поликлиника №3
- ул. Еврейская, 11, 2-й этаж, каб. № 36 — с 8:30 до 13:30 и с 15:00 до 20:00.
- Детская городская поликлиника №4
- ул. Добровольцев, 26, 3-й этаж, каб. № 327 — с 8:00 до 14:00.
- Детская городская поликлиника №5
- ул. Евгения Танцуры, 80, 1-й этаж, каб. № 6 — с 8:00 до 18:00.
- Детская городская поликлиника №6
- ул. Академика Филатова, 7а, 2-й этаж, каб. № 34 — с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.
- Детская городская поликлиника №7
- ул. Старопортофранковская, 46, 2-й этаж, каб. № 25 — с 9:00 до 14:00.
- Детский консультативно диагностический центр им. акад. Б.Я. Резника
- ул. Всеволода Змиенко, 10, 1-й этаж, каб. № 3 — с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00.
Добавим, что врачи подчеркивают: при первых симптомах ухудшения слуха немедленно обращайтесь к специалистам. Причины могут включать осложнения после инфекций, черепно-мозговые травмы, акустические повреждения особенно актуально в условиях войны.
Напомним, в Одессе ликвидировали известную больницу водников. Медучреждение будет объединено с областным центром социально значимых болезней. Власти уверяют: врачей сокращать не будут, а качество помощи должно улучшиться.