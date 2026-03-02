Ключевые моменты:

3 марта 2026 года в Одессе – бесплатная проверка слуха для взрослых и детей в городских медучреждениях.

Услуги: первичное обследование ЛОР-специалистами, консультация, направление на аудиометрию при необходимости.

Причины актуальности: ухудшение слуха от инфекций, травм головы, акустических повреждений особенно в военное время.

Адреса медицинских учреждений для детей и взрослых.

Проверят слух взрослым и детям

Одесский горсовет сообщил, что 3 марта 2026 года в медицинских учреждениях Одессы запланирована специальная акция по профилактике и раннему выявлению проблем со слухом для взрослых и детей. Соответственно, в этот день можно пройти первичное обследование у специалистов ЛОР-отделений, получить консультацию и, при необходимости, направление на аудиометрию.

Где проверить слух 3 марта (для взрослых):

Консультативно-диагностический центр №6

ул. Добровольцев, 26а, 5 этаж: каб. отоларинголога № 514 — с 8:00 до 13:00; чтобы. сурдолога № 513 — с 14:00 до 17:00.

Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62: 3-й этаж, № 329 — с 8:00 до 19:00; 5-й этаж, № 565 — с 14:00 до 19:00.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 32а, 3 этаж, каб. № 34 — с 9:00 до 15:00.

Городская клиническая больница №1 (консультативно-диагностические отделения)

ул. Болгарская, 38, 5 этаж, каб. № 501 — с 8:00 до 18:00;

ул. Житомирская, 2, 3 этаж, каб. № 319 — с 8:00 до 14:00.

Городская больница №5 (консультативно-диагностическая поликлиника)

ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, каб. № 6 — с 9:00 до 15:00.

Городская больница №8 (консультативно-диагностическое отделение)

Фонтанская дор., 110, 1-й этаж, каб. № 103 — с 8:00 до 13:00.

Городская клиническая больница №10 (диагностически консультативный центр №1)

ул. Алексея Вадатурского, 61а, вход №1, 2-й этаж: каб. № 5 — с 8:00 до 15:30; чтобы. № 11 — с 8:00 до 18:00.

Городская клиническая больница №11 (консультативно-диагностический центр)

ул. Виталия Нестеренко, 5г, 1-й этаж, каб. № 1 — с 9:00 до 13:00.

Для детей:

Детская городская поликлиника №1

ул. Праведников мира, 36, 2-й этаж, каб. № 17 — с 14:00 до 17:00.

Детская городская поликлиника №2

ул. Владислава Бувалкина, 59, 2-й этаж, каб. № 213 — с 9:00 до 14:00;

просп. Князя Владимира Великого, 67, 1-й этаж, каб. № 2 — с 14:00 до 19:00.

Детская городская поликлиника №3

ул. Еврейская, 11, 2-й этаж, каб. № 36 — с 8:30 до 13:30 и с 15:00 до 20:00.

Детская городская поликлиника №4

ул. Добровольцев, 26, 3-й этаж, каб. № 327 — с 8:00 до 14:00.

Детская городская поликлиника №5

ул. Евгения Танцуры, 80, 1-й этаж, каб. № 6 — с 8:00 до 18:00.

Детская городская поликлиника №6

ул. Академика Филатова, 7а, 2-й этаж, каб. № 34 — с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.

Детская городская поликлиника №7

ул. Старопортофранковская, 46, 2-й этаж, каб. № 25 — с 9:00 до 14:00.

Детский консультативно диагностический центр им. акад. Б.Я. Резника

ул. Всеволода Змиенко, 10, 1-й этаж, каб. № 3 — с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00.

Добавим, что врачи подчеркивают: при первых симптомах ухудшения слуха немедленно обращайтесь к специалистам. Причины могут включать осложнения после инфекций, черепно-мозговые травмы, акустические повреждения особенно актуально в условиях войны.

Напомним, в Одессе ликвидировали известную больницу водников. Медучреждение будет объединено с областным центром социально значимых болезней. Власти уверяют: врачей сокращать не будут, а качество помощи должно улучшиться.