Ключевые моменты:

В городе будет царить приятная переменная облачность, а зонтики останутся дома — осадков не предвидится.

В отличие от областного центра, в районах Одесской области днем возможен кратковременный дождь с грозой.

Синоптики успокаивают — никаких опасных метеорологических явлений и штормовых ветров в течение суток не ожидается.

Прогноз погоды в Одессе на 20 июня

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, суббота в Одессе будет теплой, но не жаркой. Небо периодически будет затягивать облаками, которые будут чередоваться с ярким солнцем. Ветер будет дуть с севера со спокойной скоростью 5–10 м/с, даря приятную прохладу.

Столбики термометров в Одессе покажут:

Ночью: комфортные 16–18°C;

Днем: приятные летние 25–27°C.

Для тех, кто планирует выходной провести на побережье, синоптики также обновили данные: температура морской воды сейчас составляет 18–19°C.

Погода в Одесской области: летние грозы

В Одесской области температурные показатели будут несколько более контрастными. Ночью воздух остынет до 13–18°C, а вот днем пригреет сильнее, чем в городе — термометры поднимутся до 25–30°C.

Несмотря на общую облачность с прояснениями, днем в регионе пройдут локальные кратковременные дожди, которые будут сопровождаться летними грозами.

На всех автодорогах Одесской области видимость будет хорошей, никаких туманов или ограничений из-за непогоды не прогнозируют.

Читайте также: Куда исчезли знаменитые витражи музея Одесского порта и какие сокровища он хранит