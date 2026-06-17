Ключевые моменты:

  • В 2024 году взрывная волна повредила окна и исторические витражи музея
  • Часть экспонатов из-за угрозы обстрелов переместили в фондохранилища
  • В музее хранятся артефакты от античных амфор до моделей кораблей возрастом более 100 лет
  • Учреждение остаётся открытым для посетителей, хотя экскурсии из-за военных рисков сейчас не проводят

Одесский морской порт остаётся одним из ключевых объектов украинской логистики и экспорта даже во время войны. Вместе с ним под постоянной угрозой оказалось и культурное наследие, связанное с историей морских перевозок и развитием города. Журналистка «Одесской жизни» Вероника Полищук побывала в Музее Одесского порта имени Франца де Воллана и пообщалась с его руководством и сотрудниками.

В материале использованы рассказы директора музея Ольги Севостьяновой, смотрителя Валерия Соколова, а также директора Музея морского флота Украины Людмилы Бондаренко.

Обвалившаяся штукатурка и повреждённые витражи

Добраться до музея Одесского порта можно со стороны Таможенной площади. Он расположен на лестнице Ланжероновского спуска.

Сегодня лестница сверху ограждена решётками и колючей проволокой. Но, несмотря на сложный маршрут, любознательные посетители продолжают приходить в музей. Судя по книге записей, последний гость был здесь в июне 2026 года: «Увидел, вспомнил, спасибо, прекрасно…»

– Музей не может продолжать работать в таком состоянии, – говорит его директор Ольга Николаевна Севостьянова. – Сыплется штукатурка… Война… Поэтому экскурсии мы не проводим.

В 2024 году взрывной волной в музее выбило окна и витражи.

– Осталось всего два витража, – показывает уцелевшие фрагменты прежней красоты смотритель музея Валерий Соколов. – Их не поставишь, потому что сзади нет большого стекла, витражи сразу выпадут. Они тяжёлые, свинцовые. Изготавливались по старым технологиям.

Выбитые витражи
Выбитые витражи

Из-за частых ударов по порту обваливается участок потолка — и Валерий тщательно его заделывает. Падают фотографии, размещённые на стенах музея. Приходится поправлять, подклеивать, убирать штукатурку.

Стіни музею, що обсипаються
Свіжа латка на стелі

Часть витрин закрыта, на экспонатах, которые из-за своих размеров не спрятаны в хранилище, — целлофановые чехлы. Но всё же в музее порта и сегодня можно увидеть много интересного. Причём бесплатно.

– Экскурсий нет — деньги брать не имеем права, – подчёркивает Ольга Николаевна.

Наследие де Воллана

Нередко посетителей музея встречает именно Валерий Соколов. Он даже может провести экскурсию.

12 лет Валерий проработал в порту бетонщиком. Работа тяжёлая — сердце не выдержало. За счёт порта ему установили кардиостимулятор и предложили работу в музее.

– Около десяти лет здесь. Экскурсии проводят — я набираюсь информации, – говорит смотритель. – Так что и сам могу что-то рассказать.

Музей Одесского порта был основан в 1990 году по инициативе выдающегося краеведа Николая Григорьевича Глеб-Кошанского. Идею поддержал тогдашний начальник порта Николай Павлюк.

Мемориальная доска Николаю Глеб-Кошанскому
Мемориальная доска Николаю Глеб-Кошанскому
Фигура Николая Павлюка
Фигура Николая Павлюка

Музей носит имя Франца де Воллана — одного из главных основателей Одессы и Одесского порта. Николай Глеб-Кошанский — первый директор музея — занялся исследованием его жизни и деятельности. Им были найдены мемуары де Воллана, написанные на старофранцузском языке, планы строительства Одессы и её порта. Удалось найти и могилу первостроителя нашего города. Николай Григорьевич обнаружил её на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Прах де Воллана хотели перезахоронить в Одессе, но российские власти в этом отказали.

О строительных планах и любви к апельсинам

Нынешний директор музея Ольга Севостьянова — дочь Николая Глеб-Кошанского.

Директор музея Ольга Севостьянова
Директор музея Ольга Севостьянова

– Отец привозил оригиналы карт из столичных архивов, и я тоже привозила, – вспоминает Ольга Николаевна. – Если подойти к стендам и внимательно их рассмотреть, видно, как строилась Одесса. Очень подробно.

Сегодня в экспозиции музея можно увидеть четыре исторических плана города и порта. С последним, подписанным императором Павлом, связана анекдотическая история, увековеченная памятником «Апельсину-спасителю» работы одесского скульптора Александра Токарева. Капризный самодержец приказал прекратить строительство Одессы и порта «за ненадобностью». Тогда находчивые одесситы, чтобы спасти будущую «жемчужину у моря», отправили ему в подарок 3000 греческих апельсинов. По легенде, каждый цитрус был завёрнут в бумагу с описанием социальных и экономических преимуществ города на берегу Хаджибейского залива. Павел увлёкся этой презентацией и возобновил финансирование строительства города и порта.

Античные артефакты и лапти из канатов: что посмотреть в музее Одесского порта

Правда, морские гавани существовали здесь ещё со времён древних греков. И в музее есть прямые доказательства этого — амфоры, найденные во время углубления дна порта, и греческий якорь с острова Змеиный. Понятно, что от него сохранилась только металлическая часть. Остальное восстановили по чертежам.

Античные амфоры
Античные амфоры
Якорь с острова Змеиный
Якорь с острова Змеиный

А вот деревянные сваи, извлечённые во время реконструкции портовых молов, сохранились полностью. Лет им, конечно, несколько меньше — около 200. К тому же сделаны они из морёной лиственницы — той самой породы древесины, из которой изготовлены и сваи, на которых до сих пор стоит Венеция.

– Я одну немного почистил, чтобы была видна структура дерева, – объясняет Валерий.

Двухсотлетняя свая
Двухсотлетняя свая

Ещё один впечатляющий экспонат называется куртан. Понять, для чего он предназначен, без сопроводительных фотографий, наверное, невозможно. Похож на убогое кресло без ножек. А на сиденье почему-то лежат лапти. Как объяснил Валерий, это наплечное приспособление, позволявшее грузчикам в порту переносить в одиночку, казалось бы, неподъёмные грузы. А подошвы лаптей сплетены из канатов — понятно, что береста таких нагрузок не выдержала бы.

Куртан
Куртан

Гроза турок — казацкие чайки

В музее есть также экспозиция, посвящённая участию Черноморского казачества во взятии Хаджибея. Сразу привлекают внимание бюсты завоевателей турецкой крепости — атаманов Захария Чепиги и Антона Головатого, созданные одесским скульптором Петром Кириленко.

Атаман Захарий Чепига
Казацкий атаман Захарий Чепига

Останавливают взгляд и макеты судов Черноморской гребной флотилии — казацких каек и чаек.

– В отличие от каек, главной частью чаек был киль-челнок, выдолбленный из липового или ивового бревна. Они были низкой посадки, галерного типа. И по ним было очень сложно попасть, – рассказывает Валерий Соколов. – Ядра разве что в мачту попадали. Турки их очень боялись. Чайки быстро подбирались к турецким судам, пробивали ватерлинию и уходили.

Козацька кайка
Козацька кайка

Одну из моделей чайки, по словам Ольги Севостьяновой, сделал сам Николай Глеб-Кошанский.

А представить, как строились суда тех времён, можно, рассмотрев макет старинной судостроительной верфи.

Макет старинной судоверфи
Макет старинной судоверфи

О «Большой реставрации» и столетних моделях

Значительная часть моделей судов, сохранившихся в экспозиции, была перевезена в музей порта из Музея морского флота Украины — после пожара в здании Английского клуба, где он располагался.

– К сожалению, реставрационные работы в здании Английского клуба полностью не были проведены. Хотя в 2021 году оно вошло в президентскую программу «Большая реставрация», – рассказывает директор Музея морского флота Людмила Бондаренко. – Сегодня финансирования на проведение ремонтно-восстановительных работ нет.

Директор Музея морского флота Людмила Бондаренко
Директор Музея морского флота Людмила Бондаренко

С началом войны часть экспонатов перенесли в фондохранилище. В залах остались только крупногабаритные модели и макеты.

По словам Людмилы Бондаренко, многим из них 110–130 лет. Модель заказывали, когда судно спускали на воду. При её создании строго соблюдали масштаб, каждая деталь точно соответствовала самому судну.

Рядом с моделью парохода «Диана», построенного в 1899 году, — штурвальное колесо, снятое с судна при списании. В своё время его капитаном был легендарный лейтенант Пётр Шмидт. После революции «Диану» переименовали в «Карла Маркса». Судно ходило в рейсы вплоть до 1964 года.

Штурвал с Дианы
Штурвал с «Дианы»
Пароход Диана
Пароход «Диана»

Есть здесь модели старинных фрегатов и яхт, земснарядов и буксиров, ледоколов, броненосцев, флагманских судов ЧМП… И у каждого судна — своя история.

Яхта из красного дерева, принадлежавшая царской семье
Яхта из красного дерева, принадлежавшая царской семье
Модель старинного судна
Модель парохода «Елизавета»
Модель броненосца Потёмкин
Модель броненосца «Потёмкин»
Ледокол Ермак
Ледокол «Ермак»
Легендарный «Орёл»
Легендарный «Орёл»

Мраморный Дюк — подарок из Парижа

В экспозиции сохранился и бюст первого градоначальника Одессы герцога де Ришелье. Легендарный Дюк, чей памятник в римской тоге сегодня укрыт мешками с песком на Приморском бульваре, предстаёт здесь в виде высеченного из мрамора блестящего генерала.

– Бюст был изготовлен в Париже и подарен Одессе. До событий октября 1917 года он находился в городской думе, – рассказывает Людмила Бондаренко. – Затем его передали в запасники одного из одесских музеев. А после создания нашего музея в 1962 году почему-то решили, что это морской адмирал, и передали нам.

Мраморный Ришелье
Мраморный бюст Дюка де Ришелье

Музеи морского флота и Одесского порта известны во всём мире своими богатейшими научными библиотеками. Чтобы ознакомиться с уникальными документами, сюда приезжало немало зарубежных исследователей.

Музей порта внесён в международный реестр известных музеев современного мира и награждён орденом Оксфордской бизнес-ассамблеи «За высокое служение человечеству».

Сегодня запылённые кресла конференц-зала закрыты плёнкой… Но собранные здесь книги по истории порта заинтересованному гостю позволяют полистать и сделать закладки для будущего посещения. Музей ждёт, когда его залы снова наполнятся экскурсантами, а научные конференции вновь соберут учёных.

А в экспозиции займёт своё место и недавняя героическая история порта — посвящённая ежедневному мужеству людей, которые продолжают работать под постоянными обстрелами врага.

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