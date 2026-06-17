Ключевые моменты:

В 2024 году взрывная волна повредила окна и исторические витражи музея

Часть экспонатов из-за угрозы обстрелов переместили в фондохранилища

В музее хранятся артефакты от античных амфор до моделей кораблей возрастом более 100 лет

Учреждение остаётся открытым для посетителей, хотя экскурсии из-за военных рисков сейчас не проводят

Одесский морской порт остаётся одним из ключевых объектов украинской логистики и экспорта даже во время войны. Вместе с ним под постоянной угрозой оказалось и культурное наследие, связанное с историей морских перевозок и развитием города. Журналистка «Одесской жизни» Вероника Полищук побывала в Музее Одесского порта имени Франца де Воллана и пообщалась с его руководством и сотрудниками.

В материале использованы рассказы директора музея Ольги Севостьяновой, смотрителя Валерия Соколова, а также директора Музея морского флота Украины Людмилы Бондаренко.

Обвалившаяся штукатурка и повреждённые витражи

Добраться до музея Одесского порта можно со стороны Таможенной площади. Он расположен на лестнице Ланжероновского спуска.

Сегодня лестница сверху ограждена решётками и колючей проволокой. Но, несмотря на сложный маршрут, любознательные посетители продолжают приходить в музей. Судя по книге записей, последний гость был здесь в июне 2026 года: «Увидел, вспомнил, спасибо, прекрасно…»

– Музей не может продолжать работать в таком состоянии, – говорит его директор Ольга Николаевна Севостьянова. – Сыплется штукатурка… Война… Поэтому экскурсии мы не проводим.

В 2024 году взрывной волной в музее выбило окна и витражи.

– Осталось всего два витража, – показывает уцелевшие фрагменты прежней красоты смотритель музея Валерий Соколов. – Их не поставишь, потому что сзади нет большого стекла, витражи сразу выпадут. Они тяжёлые, свинцовые. Изготавливались по старым технологиям.

Из-за частых ударов по порту обваливается участок потолка — и Валерий тщательно его заделывает. Падают фотографии, размещённые на стенах музея. Приходится поправлять, подклеивать, убирать штукатурку.

Часть витрин закрыта, на экспонатах, которые из-за своих размеров не спрятаны в хранилище, — целлофановые чехлы. Но всё же в музее порта и сегодня можно увидеть много интересного. Причём бесплатно.

– Экскурсий нет — деньги брать не имеем права, – подчёркивает Ольга Николаевна.

Наследие де Воллана

Нередко посетителей музея встречает именно Валерий Соколов. Он даже может провести экскурсию.

12 лет Валерий проработал в порту бетонщиком. Работа тяжёлая — сердце не выдержало. За счёт порта ему установили кардиостимулятор и предложили работу в музее.

– Около десяти лет здесь. Экскурсии проводят — я набираюсь информации, – говорит смотритель. – Так что и сам могу что-то рассказать.

Музей Одесского порта был основан в 1990 году по инициативе выдающегося краеведа Николая Григорьевича Глеб-Кошанского. Идею поддержал тогдашний начальник порта Николай Павлюк.

Музей носит имя Франца де Воллана — одного из главных основателей Одессы и Одесского порта. Николай Глеб-Кошанский — первый директор музея — занялся исследованием его жизни и деятельности. Им были найдены мемуары де Воллана, написанные на старофранцузском языке, планы строительства Одессы и её порта. Удалось найти и могилу первостроителя нашего города. Николай Григорьевич обнаружил её на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Прах де Воллана хотели перезахоронить в Одессе, но российские власти в этом отказали.

О строительных планах и любви к апельсинам

Нынешний директор музея Ольга Севостьянова — дочь Николая Глеб-Кошанского.

– Отец привозил оригиналы карт из столичных архивов, и я тоже привозила, – вспоминает Ольга Николаевна. – Если подойти к стендам и внимательно их рассмотреть, видно, как строилась Одесса. Очень подробно.

Сегодня в экспозиции музея можно увидеть четыре исторических плана города и порта. С последним, подписанным императором Павлом, связана анекдотическая история, увековеченная памятником «Апельсину-спасителю» работы одесского скульптора Александра Токарева. Капризный самодержец приказал прекратить строительство Одессы и порта «за ненадобностью». Тогда находчивые одесситы, чтобы спасти будущую «жемчужину у моря», отправили ему в подарок 3000 греческих апельсинов. По легенде, каждый цитрус был завёрнут в бумагу с описанием социальных и экономических преимуществ города на берегу Хаджибейского залива. Павел увлёкся этой презентацией и возобновил финансирование строительства города и порта.

Античные артефакты и лапти из канатов: что посмотреть в музее Одесского порта

Правда, морские гавани существовали здесь ещё со времён древних греков. И в музее есть прямые доказательства этого — амфоры, найденные во время углубления дна порта, и греческий якорь с острова Змеиный. Понятно, что от него сохранилась только металлическая часть. Остальное восстановили по чертежам.

А вот деревянные сваи, извлечённые во время реконструкции портовых молов, сохранились полностью. Лет им, конечно, несколько меньше — около 200. К тому же сделаны они из морёной лиственницы — той самой породы древесины, из которой изготовлены и сваи, на которых до сих пор стоит Венеция.

– Я одну немного почистил, чтобы была видна структура дерева, – объясняет Валерий.

Ещё один впечатляющий экспонат называется куртан. Понять, для чего он предназначен, без сопроводительных фотографий, наверное, невозможно. Похож на убогое кресло без ножек. А на сиденье почему-то лежат лапти. Как объяснил Валерий, это наплечное приспособление, позволявшее грузчикам в порту переносить в одиночку, казалось бы, неподъёмные грузы. А подошвы лаптей сплетены из канатов — понятно, что береста таких нагрузок не выдержала бы.

Гроза турок — казацкие чайки

В музее есть также экспозиция, посвящённая участию Черноморского казачества во взятии Хаджибея. Сразу привлекают внимание бюсты завоевателей турецкой крепости — атаманов Захария Чепиги и Антона Головатого, созданные одесским скульптором Петром Кириленко.

Останавливают взгляд и макеты судов Черноморской гребной флотилии — казацких каек и чаек.

– В отличие от каек, главной частью чаек был киль-челнок, выдолбленный из липового или ивового бревна. Они были низкой посадки, галерного типа. И по ним было очень сложно попасть, – рассказывает Валерий Соколов. – Ядра разве что в мачту попадали. Турки их очень боялись. Чайки быстро подбирались к турецким судам, пробивали ватерлинию и уходили.

Одну из моделей чайки, по словам Ольги Севостьяновой, сделал сам Николай Глеб-Кошанский.

А представить, как строились суда тех времён, можно, рассмотрев макет старинной судостроительной верфи.

О «Большой реставрации» и столетних моделях

Значительная часть моделей судов, сохранившихся в экспозиции, была перевезена в музей порта из Музея морского флота Украины — после пожара в здании Английского клуба, где он располагался.

– К сожалению, реставрационные работы в здании Английского клуба полностью не были проведены. Хотя в 2021 году оно вошло в президентскую программу «Большая реставрация», – рассказывает директор Музея морского флота Людмила Бондаренко. – Сегодня финансирования на проведение ремонтно-восстановительных работ нет.

С началом войны часть экспонатов перенесли в фондохранилище. В залах остались только крупногабаритные модели и макеты.

По словам Людмилы Бондаренко, многим из них 110–130 лет. Модель заказывали, когда судно спускали на воду. При её создании строго соблюдали масштаб, каждая деталь точно соответствовала самому судну.

Рядом с моделью парохода «Диана», построенного в 1899 году, — штурвальное колесо, снятое с судна при списании. В своё время его капитаном был легендарный лейтенант Пётр Шмидт. После революции «Диану» переименовали в «Карла Маркса». Судно ходило в рейсы вплоть до 1964 года.

Есть здесь модели старинных фрегатов и яхт, земснарядов и буксиров, ледоколов, броненосцев, флагманских судов ЧМП… И у каждого судна — своя история.

Мраморный Дюк — подарок из Парижа

В экспозиции сохранился и бюст первого градоначальника Одессы герцога де Ришелье. Легендарный Дюк, чей памятник в римской тоге сегодня укрыт мешками с песком на Приморском бульваре, предстаёт здесь в виде высеченного из мрамора блестящего генерала.

– Бюст был изготовлен в Париже и подарен Одессе. До событий октября 1917 года он находился в городской думе, – рассказывает Людмила Бондаренко. – Затем его передали в запасники одного из одесских музеев. А после создания нашего музея в 1962 году почему-то решили, что это морской адмирал, и передали нам.

Музеи морского флота и Одесского порта известны во всём мире своими богатейшими научными библиотеками. Чтобы ознакомиться с уникальными документами, сюда приезжало немало зарубежных исследователей.

Музей порта внесён в международный реестр известных музеев современного мира и награждён орденом Оксфордской бизнес-ассамблеи «За высокое служение человечеству».

Сегодня запылённые кресла конференц-зала закрыты плёнкой… Но собранные здесь книги по истории порта заинтересованному гостю позволяют полистать и сделать закладки для будущего посещения. Музей ждёт, когда его залы снова наполнятся экскурсантами, а научные конференции вновь соберут учёных.

А в экспозиции займёт своё место и недавняя героическая история порта — посвящённая ежедневному мужеству людей, которые продолжают работать под постоянными обстрелами врага.

Читайте также: